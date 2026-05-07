Місяць після повноліття: в Україні оштрафували 18-річну громадянку Ізраїлю за порушення терміну перебування

19:04, 7 травня 2026
Працівники міграційної служби встановили, що іноземка перевищила дозволений строк перебування в Україні на 61 день і тепер має виїхати з країни.
В Умані працівники міграційної служби виявили громадянку Ізраїлю, яка перевищила дозволений термін перебування в Україні на 61 день. Іноземку притягнули до адміністративної відповідальності та зобов’язали залишити територію країни протягом місяця. Про це повідомило Центрально-південне міжрегіональне управління Державної міграційної служби у Кіровоградській та Черкаській областях.

Під час перевірки працівники Уманського відділу ДМС встановили, що дівчина прибула в Україну у грудні 2025 року. З урахуванням її попередніх візитів, вона перевищила дозволений термін перебування за правилом «90 днів протягом 180».

За порушення міграційного законодавства громадянку Ізраїлю притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім штрафу, міграційна служба ухвалила рішення про примусове повернення іноземки до країни походження. Вона має самостійно виїхати з України упродовж одного місяця.

У ДМС зазначили, що повноліття дівчина досягла лише місяць тому. Саме з 18 років в Україні настає адміністративна відповідальність за порушення правил перебування іноземців.

