Месяц после достижения совершеннолетия: в Украине оштрафовали 18-летнюю гражданку Израиля за превышение срока пребывания

Сотрудники миграционной службы установили, что иностранка превысила разрешенный срок пребывания в Украине на 61 день и теперь должна покинуть страну.

В Умани сотрудники миграционной службы выявили гражданку Израиля, которая превысила разрешенный срок пребывания в Украине на 61 день. Иностранку привлекли к административной ответственности и обязали покинуть территорию страны в течение месяца. Об этом сообщило Центрально-южное межрегиональное управление Государственной миграционной службы в Кировоградской и Черкасской областях.

В ходе проверки сотрудники Уманского отдела ГМС установили, что девушка прибыла в Украину в декабре 2025 года. С учетом ее предыдущих визитов она превысила разрешенный срок пребывания по правилу «90 дней в течение 180».

За нарушение миграционного законодательства гражданку Израиля привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 203 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Помимо штрафа, миграционная служба приняла решение о принудительном возвращении иностранки в страну происхождения. Она должна самостоятельно выехать из Украины в течение одного месяца.

В ГМС отметили, что девушка достигла совершеннолетия всего месяц назад. Именно с 18 лет в Украине наступает административная ответственность за нарушение правил пребывания иностранцев.

