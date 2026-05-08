Безбар’єрність як нова спеціальність – до програми долучився ще один університет

Студенти вивчатимуть законодавство, міжнародний досвід і проводитимуть оцінку доступності об'єктів.

Міністерство розвитку громад та територій України розширює мережу закладів вищої освіти, які готують фахівців у сфері безбар’єрності. До програми підготовки спеціалістів приєднався Луцький національний технічний університет.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Завдяки новому учаснику програми кількість університетів, які навчатимуть фахівців із безбар’єрності, зросла до 12 закладів вищої освіти в Україні.

Після завершення навчання учасники отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенцій у сфері фізичної безбар’єрності.

Освітня програма передбачає вивчення законодавчої бази та міжнародного досвіду, проведення практичних обстежень об’єктів, оцінювання доступності будівель і міського простору, а також підготовку рекомендацій щодо впровадження рішень безбар’єрності.

Навчання триватиме щонайменше 60 академічних годин і стартує у закладах вищої освіти з 2026 року.

