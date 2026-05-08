  1. В Україні

Безбар’єрність як нова спеціальність – до програми долучився ще один університет

07:36, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Студенти вивчатимуть законодавство, міжнародний досвід і проводитимуть оцінку доступності об’єктів.
Безбар’єрність як нова спеціальність – до програми долучився ще один університет
Фото: msp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство розвитку громад та територій України розширює мережу закладів вищої освіти, які готують фахівців у сфері безбар’єрності. До програми підготовки спеціалістів приєднався Луцький національний технічний університет.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Завдяки новому учаснику програми кількість університетів, які навчатимуть фахівців із безбар’єрності, зросла до 12 закладів вищої освіти в Україні.

Після завершення навчання учасники отримуватимуть сертифікат про здобуття компетенцій у сфері фізичної безбар’єрності.

Освітня програма передбачає вивчення законодавчої бази та міжнародного досвіду, проведення практичних обстежень об’єктів, оцінювання доступності будівель і міського простору, а також підготовку рекомендацій щодо впровадження рішень безбар’єрності.

Навчання триватиме щонайменше 60 академічних годин і стартує у закладах вищої освіти з 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

навчання університет Міністерство розвитку громад та територій освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Після 14 років дитина самостійно визначає місце проживання — позиція Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що при визначенні місця проживання дитини пріоритет мають її найкращі інтереси та стабільне середовище.

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]