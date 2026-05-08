Безбарьерность как новая специальность — к программе присоединился еще один университет
Министерство развития общин и территорий Украины расширяет сеть высших учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере безбарьерности. К программе подготовки специалистов присоединился Луцкий национальный технический университет.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
Благодаря новому участнику программы количество университетов, которые будут обучать специалистов по безбарьерности, выросло до 12 высших учебных заведений в Украине.
По завершении обучения участники получат сертификат о приобретении компетенций в сфере физической безбарьерности.
Образовательная программа предусматривает изучение законодательной базы и международного опыта, проведение практических обследований объектов, оценку доступности зданий и городского пространства, а также подготовку рекомендаций по внедрению решений в области безбарьерности.
Обучение продлится не менее 60 академических часов и начнется в высших учебных заведениях с 2026 года.
