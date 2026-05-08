  В Украине

Безбарьерность как новая специальность — к программе присоединился еще один университет

07:36, 8 мая 2026
Студенты будут изучать законодательство, международный опыт и проводить оценку доступности объектов.
Фото: msp.gov.ua
Министерство развития общин и территорий Украины расширяет сеть высших учебных заведений, которые готовят специалистов в сфере безбарьерности. К программе подготовки специалистов присоединился Луцкий национальный технический университет.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Благодаря новому участнику программы количество университетов, которые будут обучать специалистов по безбарьерности, выросло до 12 высших учебных заведений в Украине.

По завершении обучения участники получат сертификат о приобретении компетенций в сфере физической безбарьерности.

Образовательная программа предусматривает изучение законодательной базы и международного опыта, проведение практических обследований объектов, оценку доступности зданий и городского пространства, а также подготовку рекомендаций по внедрению решений в области безбарьерности.

Обучение продлится не менее 60 академических часов и начнется в высших учебных заведениях с 2026 года.

обучение университет Министерство развития общин и территорий образование

