Офіс Військового омбудсмана запустив гарячу лінію для звернень військовослужбовців

Офіс Військового омбудсмана спільно з Урядовим контактним центром розпочав роботу контакт-центру в тестовому режимі, який приймає звернення від військовослужбовців щодо порушення їхніх прав під час проходження служби.

Дзвінки приймаються за номером 1510 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Вхідні дзвінки з мобільних телефонів є безкоштовними.

У відомстві зауважили, що система наразі працює в тестовому режимі, тому можливі технічні труднощі.

Також військові можуть подати звернення електронною поштою або через форму на офіційному сайті Офісу Військового омбудсмана. Окремо на сайті працює чат для консультацій, однак подання скарг через нього не передбачено.

Як зазначила військовий омбудсмен Ольга Решетилова, запуск контакт-центру є важливим етапом створення системи захисту прав військовослужбовців. За її словами, перед стартом роботи кілька місяців відбирали операторів, навчали їх, відлагоджували технічні деталі, оновлювали базу знань, щоб якомога якісніше і повніше надавати відповіді скаржникам.

Вона наголосила, що головним завданням є не лише оперативна обробка звернень, а й недопущення втрати критично важливих сигналів від військових, які можуть стосуватися безпеки або збереження життя.

