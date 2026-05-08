Офис Военного омбудсмана запустил горячую линию для обращений военнослужащих

Офис Военного омбудсмана совместно с Правительственным контактным центром начал работу контакт-центра в тестовом режиме, который принимает обращения военнослужащих по поводу нарушений их прав во время прохождения службы.

Звонки принимаются по номеру 1510 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Входящие звонки с мобильных телефонов являются бесплатными.

Срок рассмотрения жалобы составляет 10 рабочих дней.

В ведомстве отметили, что система пока работает в тестовом режиме, поэтому возможны технические трудности.

Также военнослужащие могут подать обращение по электронной почте или через форму на официальном сайте Офиса Военного омбудсмана. Отдельно на сайте работает чат для консультаций, однако подача жалоб через него не предусмотрена.

Как отметила военный омбудсмен Ольга Решетилова, запуск контакт-центра является важным этапом создания системы защиты прав военнослужащих. По ее словам, перед стартом работы несколько месяцев отбирали операторов, обучали их, настраивали технические детали и обновляли базу знаний, чтобы максимально качественно и полно предоставлять ответы заявителям.

Она подчеркнула, что главной задачей является не только оперативная обработка обращений, но и недопущение потери критически важных сигналов от военнослужащих, которые могут касаться безопасности или сохранения жизни.

