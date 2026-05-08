  1. В Україні

У ветеранів у Дії з’явився новий 11-значний номер – що він означає

10:54, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У застосунку «Дія» ветерани почали бачити номер із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
У ветеранів у Дії з’явився новий 11-значний номер – що він означає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ветерани у застосунку «Дія» почали бачити новий 11-значний номер у посвідченні. Йдеться про номер у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який підтверджує офіційне внесення статусу ветерана до державної системи. Про це розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснили у повідомленні, електронне посвідчення ветерана тепер формується автоматично на основі даних реєстру. Завдяки цьому користуватися цифровими послугами можна ще до отримання паперового посвідчення.

Якщо паперове посвідчення вже оформлене, у «Дії» відображатимуться і його номер, і реєстровий номер. Якщо ж статус ветерана вже надано, але паперовий документ ще не виготовили, у застосунку буде доступний лише номер із реєстру.

Перевірити ці дані можна у розділі «Документи» через пункт «Додати документ» та «Посвідчення ветерана», а також у сервісі «Ветеран Pro». Там доступна інформація з реєстру, серія і номер посвідчення та контактні дані.

У повідомленні зазначають, що е-посвідчення може не відображатися з кількох причин. Зокрема, якщо дані ще не передані до реєстру, у них є помилки або у застосунку відсутнє фото користувача. У такому випадку рекомендують перевірити інформацію через «Ветеран Pro» або звернутися до органу, який надавав статус ветерана.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові ветерани Україна Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Суд у Києві підтвердив законність штрафу 4,8 млн грн для спортивного-медіа за рекламу нелегальних букмекерів

Суд підтвердив законність штрафу «ПлейСіті» у 4,8 млн грн за публікацію матеріалів про букмекерські сервіси, визнавши онлайн-моніторинг реклами окремою формою контролю.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]