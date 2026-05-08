У ветеранів у Дії з’явився новий 11-значний номер – що він означає

У застосунку «Дія» ветерани почали бачити номер із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Ветерани у застосунку «Дія» почали бачити новий 11-значний номер у посвідченні. Йдеться про номер у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який підтверджує офіційне внесення статусу ветерана до державної системи. Про це розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Як пояснили у повідомленні, електронне посвідчення ветерана тепер формується автоматично на основі даних реєстру. Завдяки цьому користуватися цифровими послугами можна ще до отримання паперового посвідчення.

Якщо паперове посвідчення вже оформлене, у «Дії» відображатимуться і його номер, і реєстровий номер. Якщо ж статус ветерана вже надано, але паперовий документ ще не виготовили, у застосунку буде доступний лише номер із реєстру.

Перевірити ці дані можна у розділі «Документи» через пункт «Додати документ» та «Посвідчення ветерана», а також у сервісі «Ветеран Pro». Там доступна інформація з реєстру, серія і номер посвідчення та контактні дані.

У повідомленні зазначають, що е-посвідчення може не відображатися з кількох причин. Зокрема, якщо дані ще не передані до реєстру, у них є помилки або у застосунку відсутнє фото користувача. У такому випадку рекомендують перевірити інформацію через «Ветеран Pro» або звернутися до органу, який надавав статус ветерана.

