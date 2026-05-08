  1. В Украине

У ветеранов в приложении «Дія» появился новый 11-значный номер — что он означает

10:54, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В приложении «Дія» ветераны стали видеть номер из Единого государственного реестра ветеранов войны.
У ветеранов в приложении «Дія» появился новый 11-значный номер — что он означает
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны в приложении «Дія» стали видеть новый 11-значный номер в удостоверении. Речь идет о номере в Едином государственном реестре ветеранов войны, который подтверждает официальное внесение статуса ветерана в государственную систему. Об этом рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как пояснили в сообщении, электронное удостоверение ветерана теперь формируется автоматически на основе данных реестра. Благодаря этому пользоваться цифровыми услугами можно еще до получения бумажного удостоверения.

Если бумажное удостоверение уже оформлено, в «Дії» будут отображаться и его номер, и регистрационный номер. Если же статус ветерана уже присвоен, но бумажный документ еще не изготовлен, в приложении будет доступен только номер из реестра.

Проверить эти данные можно в разделе «Документы» через пункт «Добавить документ» и «Удостоверение ветерана», а также в сервисе «Ветеран Pro». Там доступна информация из реестра, серия и номер удостоверения и контактные данные.

В сообщении отмечается, что электронное удостоверение может не отображаться по нескольким причинам. В частности, если данные еще не переданы в реестр, в них есть ошибки или в приложении отсутствует фото пользователя. В таком случае рекомендуется проверить информацию через «Ветеран Pro» или обратиться в орган, который присвоил статус ветерана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные ветераны Украина Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Суд в Киеве подтвердил законность штрафа 4,8 млн грн для спортивного медиа за рекламу нелегальных букмекеров

Суд подтвердил законность штрафа «ПлейСити» в размере 4,8 млн грн за публикацию материалов о букмекерских сервисах, признав онлайн-мониторинг рекламы отдельной формой контроля.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]