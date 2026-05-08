У ветеранов в приложении «Дія» появился новый 11-значный номер — что он означает

В приложении «Дія» ветераны стали видеть номер из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ветераны в приложении «Дія» стали видеть новый 11-значный номер в удостоверении. Речь идет о номере в Едином государственном реестре ветеранов войны, который подтверждает официальное внесение статуса ветерана в государственную систему. Об этом рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП.

Как пояснили в сообщении, электронное удостоверение ветерана теперь формируется автоматически на основе данных реестра. Благодаря этому пользоваться цифровыми услугами можно еще до получения бумажного удостоверения.

Если бумажное удостоверение уже оформлено, в «Дії» будут отображаться и его номер, и регистрационный номер. Если же статус ветерана уже присвоен, но бумажный документ еще не изготовлен, в приложении будет доступен только номер из реестра.

Проверить эти данные можно в разделе «Документы» через пункт «Добавить документ» и «Удостоверение ветерана», а также в сервисе «Ветеран Pro». Там доступна информация из реестра, серия и номер удостоверения и контактные данные.

В сообщении отмечается, что электронное удостоверение может не отображаться по нескольким причинам. В частности, если данные еще не переданы в реестр, в них есть ошибки или в приложении отсутствует фото пользователя. В таком случае рекомендуется проверить информацию через «Ветеран Pro» или обратиться в орган, который присвоил статус ветерана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.