  1. В Україні

Кожен четвертий випадок втрати зброї в Україні — це АК-74

12:11, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні втрачено та викрадено понад 780 тисяч одиниць зброї з початку повномасштабної війни.
Кожен четвертий випадок втрати зброї в Україні — це АК-74
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано втрату та викрадення понад 780 тисяч одиниць зброї. Це становить близько 66% від загальної кількості втраченої та викраденої зброї, яка сягає 1,17 млн одиниць. Про це повідомляє Опендатабот.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Найбільше випадків зникнення зброї було зафіксовано у перший рік повномасштабної війни — 266 086 одиниць. У 2023 році показник зменшився, однак з 2024 року знову почав зростати.

У системі окремо фіксуються дата зникнення та дата внесення до реєстру.

Більшість випадків виявляють оперативно — протягом тижня після зникнення (понад 512 тисяч випадків). Водночас майже 174 тисячі записів внесені із запізненням понад рік.

Найчастіше зникають автомати (252 369 одиниць), мисливські рушниці (210 712) та карабіни (102 616). Найбільше втрат припадає на автомат АК-74 — кожен четвертий запис у реєстрі.

За регіонами найбільше втраченої та викраденої зброї зафіксовано на Миколаївщині (169 172 одиниці), у Києві (104 864) та на Донеччині (86 188). Разом ці три регіони становлять майже половину всіх випадків в Україні.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Факт трудових відносин можна встановити навіть без трудової книжки та наказу — позиція ВС

Верховний Суд наголосив, що відсутність наказу про прийняття на роботу сама по собі не виключає існування трудових відносин.

Суд у Києві підтвердив законність штрафу 4,8 млн грн для спортивного-медіа за рекламу нелегальних букмекерів

Суд підтвердив законність штрафу «ПлейСіті» у 4,8 млн грн за публікацію матеріалів про букмекерські сервіси, визнавши онлайн-моніторинг реклами окремою формою контролю.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]