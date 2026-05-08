Кожен четвертий випадок втрати зброї в Україні — це АК-74

В Україні втрачено та викрадено понад 780 тисяч одиниць зброї з початку повномасштабної війни.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано втрату та викрадення понад 780 тисяч одиниць зброї. Це становить близько 66% від загальної кількості втраченої та викраденої зброї, яка сягає 1,17 млн одиниць. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше випадків зникнення зброї було зафіксовано у перший рік повномасштабної війни — 266 086 одиниць. У 2023 році показник зменшився, однак з 2024 року знову почав зростати.

У системі окремо фіксуються дата зникнення та дата внесення до реєстру.

Більшість випадків виявляють оперативно — протягом тижня після зникнення (понад 512 тисяч випадків). Водночас майже 174 тисячі записів внесені із запізненням понад рік.

Найчастіше зникають автомати (252 369 одиниць), мисливські рушниці (210 712) та карабіни (102 616). Найбільше втрат припадає на автомат АК-74 — кожен четвертий запис у реєстрі.

За регіонами найбільше втраченої та викраденої зброї зафіксовано на Миколаївщині (169 172 одиниці), у Києві (104 864) та на Донеччині (86 188). Разом ці три регіони становлять майже половину всіх випадків в Україні.

