Каждый четвертый случай потери оружия в Украине — это АК-74

В Украине утрачено и похищено более 780 тысяч единиц оружия с начала полномасштабной войны.

В Украине с начала полномасштабного вторжения зафиксирована утрата и хищение более 780 тысяч единиц оружия. Это составляет около 66% от общего количества утраченного и похищенного оружия, которое достигает 1,17 млн единиц. Об этом сообщает Опендатабот.

Наибольшее количество случаев исчезновения оружия было зафиксировано в первый год полномасштабной войны — 266 086 единиц. В 2023 году показатель снизился, однако с 2024 года снова начал расти.

В системе отдельно фиксируются дата исчезновения и дата внесения в реестр.

Большинство случаев выявляется оперативно — в течение недели после исчезновения (более 512 тысяч случаев). В то же время почти 174 тысячи записей внесены с задержкой более года.

Чаще всего исчезают автоматы (252 369 единиц), охотничьи ружья (210 712) и карабины (102 616). Наибольшая доля потерь приходится на автомат АК-74 — каждый четвертый случай в реестре.

По регионам больше всего утраченного и похищенного оружия зафиксировано в Николаевской области (169 172 единицы), в Киеве (104 864) и в Донецкой области (86 188). Вместе эти три региона составляют почти половину всех случаев в Украине.

