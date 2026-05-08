В Україні хочуть відстежувати, хто купує і використовує дрони, через нові загрози злочинності

10:22, 8 травня 2026
Безпілотники вже почали використовувати для замахів на вбивство та підготовки терактів.
Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив про необхідність якнайшвидшого ухвалення законопроєкту, який врегулює сферу використання безпілотників та запровадить контроль за їх обігом.

Документ має створити прозору та контрольовану систему використання дронів, зокрема дозволить визначати, хто придбав безпілотник та хто ним користується. Це допоможе мінімізувати ризики застосування дронів у злочинних цілях.

Вигівський розповів про нову загрозу в Україні — використання безпілотників у кримінальному середовищі поза зоною бойових дій. У зв’язку з цим від Верховної Ради очікують ухвалення законопроєкту, який має врегулювати сферу обігу та використання дронів.

За його словами, наприкінці 2025 року правоохоронці зафіксували перші випадки застосування безпілотників для вчинення особливо тяжких злочинів. Йдеться, зокрема, про замах на вбивство у Львівській області та підготовку теракту у Дніпропетровській області.

Очільник Нацполіції наголосив, що це свідчить про зміну підходів у кримінальному середовищі, де дрони починають використовувати не лише у воєнних умовах, а й для організації тяжких злочинів у мирних регіонах країни.

Він підкреслив, що ефективна протидія таким викликам потребує не лише технічних та оперативних рішень, а й змін до законодавства. За словами Вигівського, вже підготовлено законопроєкт, який має комплексно врегулювати використання безпілотних технологій. Документ, як зазначається, підтримала низка народних депутатів.

Ідеться про створення прозорої та контрольованої системи обігу дронів, яка дозволить відстежувати, хто придбав безпілотник і хто ним користується, щоб мінімізувати ризики їх застосування у злочинних цілях.

Також Вигівський звернув увагу на ризики післявоєнного періоду. Він зазначив, що частина військових із бойовим досвідом, які не зможуть знайти себе в мирному житті, потенційно може бути втягнута у кримінальне середовище, якщо держава не забезпечить їм належної підтримки та можливостей для працевлаштування.

