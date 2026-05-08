В Украине хотят отслеживать, кто покупает и использует дроны, из-за новых угроз преступности

10:22, 8 мая 2026
Беспилотники уже начали использовать для покушений на убийство и подготовки терактов.
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил о необходимости скорейшего принятия законопроекта, который урегулирует сферу использования беспилотников и введет контроль за их оборотом.

Документ должен создать прозрачную и контролируемую систему использования дронов, в частности позволит определять, кто приобрел беспилотник и кто им пользуется. Это поможет минимизировать риски применения дронов в преступных целях.

Выговский рассказал о новой угрозе в Украине — использовании беспилотников в криминальной среде вне зоны боевых действий. В связи с этим от Верховной Рады ожидают принятия законопроекта, который должен урегулировать сферу оборота и использования дронов.

По его словам, в конце 2025 года правоохранители зафиксировали первые случаи применения беспилотников для совершения особо тяжких преступлений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области.

Глава Нацполиции подчеркнул, что это свидетельствует об изменении подходов в криминальной среде, где дроны начинают использовать не только в военных условиях, но и для организации тяжких преступлений в мирных регионах страны.

Он подчеркнул, что эффективное противодействие таким вызовам требует не только технических и оперативных решений, но и изменений в законодательстве. По словам Выговского, уже подготовлен законопроект, который должен комплексно урегулировать использование беспилотных технологий. Документ, как отмечается, поддержал ряд народных депутатов.

Также Выговский обратил внимание на риски послевоенного периода. Он отметил, что часть военных с боевым опытом, которые не смогут найти себя в мирной жизни, потенциально может быть втянута в криминальную среду, если государство не обеспечит им надлежащую поддержку и возможности для трудоустройства.

Национальная полиция Верховная Рада Украины законопроект дрон

