В Украине хотят отслеживать, кто покупает и использует дроны, из-за новых угроз преступности

Беспилотники уже начали использовать для покушений на убийство и подготовки терактов.

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил о необходимости скорейшего принятия законопроекта, который урегулирует сферу использования беспилотников и введет контроль за их оборотом.

Выговский рассказал о новой угрозе в Украине — использовании беспилотников в криминальной среде вне зоны боевых действий. В связи с этим от Верховной Рады ожидают принятия законопроекта, который должен урегулировать сферу оборота и использования дронов.

По его словам, в конце 2025 года правоохранители зафиксировали первые случаи применения беспилотников для совершения особо тяжких преступлений. Речь идет, в частности, о покушении на убийство во Львовской области и подготовке теракта в Днепропетровской области.

Глава Нацполиции подчеркнул, что это свидетельствует об изменении подходов в криминальной среде, где дроны начинают использовать не только в военных условиях, но и для организации тяжких преступлений в мирных регионах страны.

Он подчеркнул, что эффективное противодействие таким вызовам требует не только технических и оперативных решений, но и изменений в законодательстве. По словам Выговского, уже подготовлен законопроект, который должен комплексно урегулировать использование беспилотных технологий. Документ, как отмечается, поддержал ряд народных депутатов.

Речь идет о создании прозрачной и контролируемой системы оборота дронов, которая позволит отслеживать, кто приобрел беспилотник и кто им пользуется, чтобы минимизировать риски их применения в преступных целях.

Также Выговский обратил внимание на риски послевоенного периода. Он отметил, что часть военных с боевым опытом, которые не смогут найти себя в мирной жизни, потенциально может быть втянута в криминальную среду, если государство не обеспечит им надлежащую поддержку и возможности для трудоустройства.

