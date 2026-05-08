  1. В Україні

Досвід прирівняють до кваліфікації: ветеранам спростили підтвердження професійних навичок

12:42, 8 травня 2026
Ветерани можуть підтвердити професійні навички без проходження повного навчання.
Ветерани, ветеранки, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць, а також особи з особливими заслугами перед Україною отримали можливість офіційно підтверджувати професійні компетенції без необхідності повторного навчання. Про це розповіли в Сумському обласному ТЦК та СП.

Йдеться про визнання навичок, здобутих під час військової служби, роботи, самоосвіти або практичного досвіду. Для цього передбачена процедура оцінювання у кваліфікаційних центрах.

Після проходження оцінювання учасники можуть отримати сертифікат державного зразка, який підтверджує їхню професійну кваліфікацію.

Процедура передбачає кілька кроків: вибір професії, звернення до відповідного кваліфікаційного центру, подання заяви, проходження оцінювання та отримання сертифіката.

У повідомленні зазначається, що така система дозволяє скоротити час на працевлаштування та дає змогу використовувати набутий під час служби або практики досвід у цивільному житті.

