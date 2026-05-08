Опыт приравняют к квалификации: ветеранам упростили процедуру подтверждения профессиональных навыков

12:42, 8 мая 2026
Ветераны могут подтвердить свои профессиональные навыки без прохождения полного курса обучения.
Ветераны, ветеранки, члены семей погибших Защитников и Защитниц, а также лица с особыми заслугами перед Украиной получили возможность официально подтверждать профессиональные компетенции без необходимости повторного обучения. Об этом рассказали в Сумском областном ТЦК и СП.

Речь идет о признании навыков, полученных во время военной службы, работы, самообразования или практического опыта. Для этого предусмотрена процедура оценки в квалификационных центрах.

После прохождения оценки участники могут получить сертификат государственного образца, подтверждающий их профессиональную квалификацию.

Процедура предусматривает несколько шагов: выбор профессии, обращение в соответствующий квалификационный центр, подача заявления, прохождение оценки и получение сертификата.

В сообщении отмечается, что такая система позволяет сократить время на трудоустройство и дает возможность использовать приобретенный во время службы или практики опыт в гражданской жизни.

