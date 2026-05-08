Студентам дозволили сідати за кермо тракторів і комбайнів уже з 16 років — без повноцінних прав

12:06, 8 травня 2026
В Україні окремо врегулювали те, чого роками не було в правилах — допуск студентів до керування тракторами під час практики.
Кабінет міністрів затвердив порядок видачі здобувачам освіти свідоцтв на право керування тракторами та сільськогосподарською технікою. 

Документ визначає механізм видачі закладами професійної, фахової передвищої та вищої освіти свідоцтв, необхідних для проходження практичної підготовки, зокрема виробничої практики.

Отримати свідоцтво зможуть здобувачі освіти, які досягли 16-річного віку.

Порядок поширюється на такі категорії техніки:

  • A1 — трактори з потужністю двигуна до 73,5 кВт;
  • A2 — трактори з потужністю двигуна понад 73,5 кВт;
  • B1 — самохідні зерно- і кукурудзозбиральні машини;
  • B2 — самохідні кормозбиральні машини;
  • B3 — самохідні машини для збирання коренеплодів, картоплі, овочів, фруктів і ягід.

Керувати можна буде лише тією технікою, категорії якої зазначені у свідоцтві у графі «Відмітка про дозвіл».

Рішення про видачу свідоцтва ухвалюватиме спеціальна комісія, створена в закладі освіти. Її персональний склад, положення та порядок роботи затверджуватиме керівник закладу освіти. До складу комісії можуть входити керівник закладу, члени наглядової ради, представники засновника та педагогічні працівники.

Для отримання свідоцтва здобувач освіти повинен подати:

  • заяву у довільній формі на ім’я голови комісії;
  • медичну довідку про придатність до керування сільськогосподарською технікою;
  • дві фотокартки розміром 3×4 см.

Копія медичної довідки зберігатиметься у закладі освіти, а оригінал після внесення даних до протоколу комісії повертатимуть власникові.

Комісія розглядатиме заяву та результати теоретичної і практичної підготовки здобувача освіти. Рішення оформлюватиметься протоколом у паперовій або електронній формі за наявності технічної можливості.

Свідоцтво видаватимуть здобувачам освіти, які:

  • мають задовільні результати теоретичної та практичної підготовки;
  • не мають медичних протипоказань;
  • здобувають професійну, фахову передвищу або вищу освіту за кваліфікаціями, що передбачають керування тракторами чи сільськогосподарською технікою.

Також свідоцтво зможуть отримати лише ті здобувачі освіти, які включені до навчальної групи, зареєстрованої закладом освіти відповідно до урядового положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста.

Документ передбачає, що свідоцтва оформлюватимуть із використанням комп’ютерних технологій. Їх підписуватиме голова комісії, а також засвідчуватиме печаткою закладу освіти.

Строк дії свідоцтва не може перевищувати строк проходження практичної підготовки або виробничої практики.

Номери виданих свідоцтв у порядку зростання вноситимуть до книги реєстрації видачі свідоцтв, яку дозволено вести як у паперовій, так і в електронній формі. Паперову книгу зберігатимуть у закладі освіти, електронну — на зовнішньому носії інформації.

У графі «Відмітка про дозвіл» зазначатимуть категорії техніки, на керування якою надано право, а інші категорії погашатимуть позначками «хххххх».

Після отримання свідоцтва здобувач освіти повинен поставити підпис у книзі реєстрації видачі свідоцтв.

