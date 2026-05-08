  1. В Украине

Студентам разрешили садиться за руль тракторов и комбайнов уже с 16 лет — без полноценных прав

12:06, 8 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине отдельно урегулировали то, чего годами не было в правилах, — допуск студентов к управлению тракторами во время практики.
Студентам разрешили садиться за руль тракторов и комбайнов уже с 16 лет — без полноценных прав
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров утвердил порядок выдачи соискателям образования свидетельств на право управления тракторами и сельскохозяйственной техникой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ определяет механизм выдачи учреждениями профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования свидетельств, необходимых для прохождения практической подготовки, в частности производственной практики.

Получить свидетельство смогут соискатели образования, достигшие 16-летнего возраста.

Порядок распространяется на следующие категории техники:

  • A1 — тракторы с мощностью двигателя до 73,5 кВт;
  • A2 — тракторы с мощностью двигателя более 73,5 кВт;
  • B1 — самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;
  • B2 — самоходные кормоуборочные машины;
  • B3 — самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Управлять можно будет только той техникой, категории которой указаны в свидетельстве в графе «Отметка о разрешении».

Решение о выдаче свидетельства будет принимать специальная комиссия, созданная в учебном заведении. Ее персональный состав, положение и порядок работы будет утверждать руководитель учебного заведения. В состав комиссии могут входить руководитель заведения, члены наблюдательного совета, представители учредителя и педагогические работники.

Для получения свидетельства соискатель образования должен подать:

  • заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии;
  • медицинскую справку о пригодности к управлению сельскохозяйственной техникой;
  • две фотографии размером 3×4 см.

Копия медицинской справки будет храниться в учебном заведении, а оригинал после внесения данных в протокол комиссии будут возвращать владельцу.

Комиссия будет рассматривать заявление и результаты теоретической и практической подготовки соискателя образования. Решение будет оформляться протоколом в бумажной или электронной форме при наличии технической возможности.

Свидетельство будут выдавать соискателям образования, которые:

  • имеют удовлетворительные результаты теоретической и практической подготовки;
  • не имеют медицинских противопоказаний;
  • получают профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование по квалификациям, предусматривающим управление тракторами или сельскохозяйственной техникой.

Также свидетельство смогут получить только те соискатели образования, которые включены в учебную группу, зарегистрированную учебным заведением в соответствии с правительственным положением о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

Документ предусматривает, что свидетельства будут оформляться с использованием компьютерных технологий. Их будет подписывать председатель комиссии, а также заверять печатью учебного заведения.

Срок действия свидетельства не может превышать срок прохождения практической подготовки или производственной практики.

Номера выданных свидетельств в порядке возрастания будут вносить в книгу регистрации выдачи свидетельств, которую разрешено вести как в бумажной, так и в электронной форме. Бумажную книгу будут хранить в учебном заведении, электронную — на внешнем носителе информации.

В графе «Отметка о разрешении» будут указывать категории техники, на управление которой предоставлено право, а остальные категории будут погашать отметками «хххххх».

После получения свидетельства соискатель образования должен поставить подпись в книге регистрации выдачи свидетельств.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины водительские права

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Факт трудовых отношений можно установить даже без трудовой книжки и приказа — позиция ВС

Верховный Суд подчеркнул, что отсутствие приказа о приеме на работу само по себе не исключает существования трудовых отношений.

Суд в Киеве подтвердил законность штрафа 4,8 млн грн для спортивного медиа за рекламу нелегальных букмекеров

Суд подтвердил законность штрафа «ПлейСити» в размере 4,8 млн грн за публикацию материалов о букмекерских сервисах, признав онлайн-мониторинг рекламы отдельной формой контроля.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]