Студентам разрешили садиться за руль тракторов и комбайнов уже с 16 лет — без полноценных прав

В Украине отдельно урегулировали то, чего годами не было в правилах, — допуск студентов к управлению тракторами во время практики.

Кабинет министров утвердил порядок выдачи соискателям образования свидетельств на право управления тракторами и сельскохозяйственной техникой.

Документ определяет механизм выдачи учреждениями профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования свидетельств, необходимых для прохождения практической подготовки, в частности производственной практики.

Получить свидетельство смогут соискатели образования, достигшие 16-летнего возраста.

Порядок распространяется на следующие категории техники:

A1 — тракторы с мощностью двигателя до 73,5 кВт;

A2 — тракторы с мощностью двигателя более 73,5 кВт;

B1 — самоходные зерно- и кукурузоуборочные машины;

B2 — самоходные кормоуборочные машины;

B3 — самоходные машины для уборки корнеплодов, картофеля, овощей, фруктов и ягод.

Управлять можно будет только той техникой, категории которой указаны в свидетельстве в графе «Отметка о разрешении».

Решение о выдаче свидетельства будет принимать специальная комиссия, созданная в учебном заведении. Ее персональный состав, положение и порядок работы будет утверждать руководитель учебного заведения. В состав комиссии могут входить руководитель заведения, члены наблюдательного совета, представители учредителя и педагогические работники.

Для получения свидетельства соискатель образования должен подать:

заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии;

медицинскую справку о пригодности к управлению сельскохозяйственной техникой;

две фотографии размером 3×4 см.

Копия медицинской справки будет храниться в учебном заведении, а оригинал после внесения данных в протокол комиссии будут возвращать владельцу.

Комиссия будет рассматривать заявление и результаты теоретической и практической подготовки соискателя образования. Решение будет оформляться протоколом в бумажной или электронной форме при наличии технической возможности.

Свидетельство будут выдавать соискателям образования, которые:

имеют удовлетворительные результаты теоретической и практической подготовки;

не имеют медицинских противопоказаний;

получают профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование по квалификациям, предусматривающим управление тракторами или сельскохозяйственной техникой.

Также свидетельство смогут получить только те соискатели образования, которые включены в учебную группу, зарегистрированную учебным заведением в соответствии с правительственным положением о порядке выдачи удостоверений тракториста-машиниста.

Документ предусматривает, что свидетельства будут оформляться с использованием компьютерных технологий. Их будет подписывать председатель комиссии, а также заверять печатью учебного заведения.

Срок действия свидетельства не может превышать срок прохождения практической подготовки или производственной практики.

Номера выданных свидетельств в порядке возрастания будут вносить в книгу регистрации выдачи свидетельств, которую разрешено вести как в бумажной, так и в электронной форме. Бумажную книгу будут хранить в учебном заведении, электронную — на внешнем носителе информации.

В графе «Отметка о разрешении» будут указывать категории техники, на управление которой предоставлено право, а остальные категории будут погашать отметками «хххххх».

После получения свидетельства соискатель образования должен поставить подпись в книге регистрации выдачи свидетельств.

