  1. В Україні
  2. / Суспільство

Багатодітні сім’ї можуть обрати між пільгою та субсидією на оплату комунальних послуг — у ПФУ пояснили різницю

23:30, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вибір залежить від фінансового стану та параметрів домогосподарства.
Багатодітні сім’ї можуть обрати між пільгою та субсидією на оплату комунальних послуг — у ПФУ пояснили різницю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для багатодітних родин в Україні передбачено два види державної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг — пільга та житлова субсидія. Який із механізмів буде вигіднішим, залежить від доходів сім’ї, кількості членів домогосподарства, площі житла та обсягів споживання послуг. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Яку допомогу можуть отримати багатодітні сім’ї

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітні сім’ї мають право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг. Окрім цього, законодавство передбачає можливість оформлення житлової субсидії.

У Пенсійному фонді зазначають, що вибір між цими видами допомоги залежить від конкретних обставин кожної родини.

Чим відрізняються пільга та субсидія

Однією з головних відмінностей є механізм призначення допомоги.

Житлова субсидія призначається на все домогосподарство — тобто на всіх осіб, які зареєстровані за адресою проживання багатодітної сім’ї.

Натомість пільга надається лише членам багатодітної родини — батькам та дітям.

Як враховують площу житла

Для призначення субсидії застосовується соціальна норма житла у розмірі 13,65 квадратного метра на одну особу та додатково 35,22 квадратного метра на домогосподарство, але не більше фактичної площі житла.

Для пільги діють інші норми — 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на родину.

Від чого залежить розмір допомоги

У ПФУ наголошують, що рівень доходу сім’ї враховується як під час призначення субсидії, так і при оформленні пільги.

Також на остаточний розмір допомоги впливають кількість осіб у домогосподарстві, площа житла та фактичне споживання комунальних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти пільги ПФУ субсидія комунальні послуги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]