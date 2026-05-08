Багатодітні сім’ї можуть обрати між пільгою та субсидією на оплату комунальних послуг — у ПФУ пояснили різницю

Для багатодітних родин в Україні передбачено два види державної підтримки на оплату житлово-комунальних послуг — пільга та житлова субсидія. Який із механізмів буде вигіднішим, залежить від доходів сім’ї, кількості членів домогосподарства, площі житла та обсягів споживання послуг. Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Яку допомогу можуть отримати багатодітні сім’ї

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», багатодітні сім’ї мають право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг. Окрім цього, законодавство передбачає можливість оформлення житлової субсидії.

У Пенсійному фонді зазначають, що вибір між цими видами допомоги залежить від конкретних обставин кожної родини.

Чим відрізняються пільга та субсидія

Однією з головних відмінностей є механізм призначення допомоги.

Житлова субсидія призначається на все домогосподарство — тобто на всіх осіб, які зареєстровані за адресою проживання багатодітної сім’ї.

Натомість пільга надається лише членам багатодітної родини — батькам та дітям.

Як враховують площу житла

Для призначення субсидії застосовується соціальна норма житла у розмірі 13,65 квадратного метра на одну особу та додатково 35,22 квадратного метра на домогосподарство, але не більше фактичної площі житла.

Для пільги діють інші норми — 21 квадратний метр на кожного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на родину.

Від чого залежить розмір допомоги

У ПФУ наголошують, що рівень доходу сім’ї враховується як під час призначення субсидії, так і при оформленні пільги.

Також на остаточний розмір допомоги впливають кількість осіб у домогосподарстві, площа житла та фактичне споживання комунальних послуг.

