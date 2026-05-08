Многодетные семьи могут выбрать между льготой и субсидией на оплату коммунальных услуг — в ПФУ объяснили разницу
Для многодетных семей в Украине предусмотрено два вида государственной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг — льгота и жилищная субсидия. Какой из механизмов будет выгоднее, зависит от доходов семьи, количества членов домохозяйства, площади жилья и объемов потребления услуг. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.
Какую помощь могут получить многодетные семьи
В соответствии со статьей 13 Закона Украины «Об охране детства», многодетные семьи имеют право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, законодательство предусматривает возможность оформления жилищной субсидии.
В Пенсионном фонде отмечают, что выбор между этими видами помощи зависит от конкретных обстоятельств каждой семьи.
Чем отличаются льгота и субсидия
Одним из главных отличий является механизм назначения помощи.
Жилищная субсидия назначается на все домохозяйство — то есть на всех лиц, зарегистрированных по адресу проживания многодетной семьи.
В то же время льгота предоставляется только членам многодетной семьи — родителям и детям.
Как учитывают площадь жилья
Для назначения субсидии применяется социальная норма жилья в размере 13,65 квадратных метра на одного человека и дополнительно 35,22 квадратных метра на домохозяйство, но не более фактической площади жилья.
Для получения льготы действуют другие нормы — 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 квадратных метра на семью.
От чего зависит размер помощи
В ПФУ отмечают, что уровень дохода семьи учитывается как при назначении субсидии, так и при оформлении льготы.
Также на окончательный размер помощи влияют количество человек в домохозяйстве, площадь жилья и фактическое потребление коммунальных услуг.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.