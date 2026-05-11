Як військовослужбовцю зберегти робоче місце та чи передбачені виплати – пояснили у Мін’юсті

У Мін’юсті пояснили, що призов на військову службу не є звільненням, роботодавець лише оформлює тимчасове увільнення працівника від роботи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мобілізація або підписання контракту не призводить до втрати роботи — за працівником зберігаються місце і посада, а також передбачено зарахування служби до трудового стажу. Про це повідомили в Міністерстві юстиції України.

У відомстві зазначають, що для всіх роботодавців — незалежно від форми власності — діє правило збереження за працівником, якого призвали на військову службу, місця роботи та посади.

Після завершення служби працівник має право повернутися на попередню посаду.

Водночас це правило не застосовується до окремих категорій, зокрема осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, строк повноважень яких завершився.

Військова служба зараховується до стажу

У міністерстві підкреслили, що період військової служби включається до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та стажу державної служби.

Це враховується під час призначення пенсійних виплат.

Як повідомити роботодавця про мобілізацію

Після призову на військову службу працівник має повідомити роботодавця та надати відповідні документи — військовий квиток, довідку територіального центру комплектування та соціальної підтримки або витяг з наказу.

Після цього роботодавець оформлює наказ про увільнення від роботи на період служби. У Мін’юсті наголошують, що це не є звільненням, а лише тимчасове припинення виконання трудових обов’язків.

Чи зберігається заробітна плата

У міністерстві зазначили, що роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівнику середню заробітну плату під час проходження військової служби.

Такі виплати можливі лише за рішенням самого роботодавця. Основним доходом у цей період є грошове забезпечення військовослужбовця.

Що робити у разі порушення прав

Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення в судовому порядку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.