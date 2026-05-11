Как военнослужащему сохранить рабочее место и предусмотрены ли выплаты — объяснили в Минюсте
Мобилизация или подписание контракта не приводит к потере работы — за работником сохраняются место и должность, а также предусмотрено зачисление службы в трудовой стаж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.
В ведомстве отмечают, что для всех работодателей — независимо от формы собственности — действует правило сохранения за работником, призванным на военную службу, места работы и должности.
По завершении службы работник имеет право вернуться на прежнюю должность.
В то же время это правило не применяется к отдельным категориям, в частности к лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также к тем, кто занимал выборные должности, срок полномочий которых истек.
Военная служба засчитывается в стаж
В министерстве подчеркнули, что период военной службы включается в страховой стаж, стаж работы, стаж по специальности и стаж государственной службы.
Это учитывается при назначении пенсионных выплат.
Как уведомить работодателя о мобилизации
После призыва на военную службу работник должен уведомить работодателя и предоставить соответствующие документы — военный билет, справку территориального центра комплектования и социальной поддержки или выписку из приказа.
После этого работодатель оформляет приказ об освобождении от работы на период службы. В Минюсте подчеркивают, что это не является увольнением, а лишь временным приостановлением исполнения трудовых обязанностей.
Сохраняется ли заработная плата
В министерстве отметили, что работодатель не обязан выплачивать работнику среднюю заработную плату во время прохождения военной службы.
Такие выплаты возможны только по решению самого работодателя. Основным доходом в этот период является денежное довольствие военнослужащего.
Что делать в случае нарушения прав
Если работника незаконно уволили во время мобилизации, он имеет право обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или обжаловать увольнение в судебном порядке.
