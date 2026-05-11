Как военнослужащему сохранить рабочее место и предусмотрены ли выплаты — объяснили в Минюсте

В Минюсте пояснили, что призыв на военную службу не является увольнением, работодатель лишь оформляет временное освобождение работника от работы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мобилизация или подписание контракта не приводит к потере работы — за работником сохраняются место и должность, а также предусмотрено зачисление службы в трудовой стаж. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ведомстве отмечают, что для всех работодателей — независимо от формы собственности — действует правило сохранения за работником, призванным на военную службу, места работы и должности.

По завершении службы работник имеет право вернуться на прежнюю должность.

В то же время это правило не применяется к отдельным категориям, в частности к лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а также к тем, кто занимал выборные должности, срок полномочий которых истек.

Военная служба засчитывается в стаж

В министерстве подчеркнули, что период военной службы включается в страховой стаж, стаж работы, стаж по специальности и стаж государственной службы.

Это учитывается при назначении пенсионных выплат.

Как уведомить работодателя о мобилизации

После призыва на военную службу работник должен уведомить работодателя и предоставить соответствующие документы — военный билет, справку территориального центра комплектования и социальной поддержки или выписку из приказа.

После этого работодатель оформляет приказ об освобождении от работы на период службы. В Минюсте подчеркивают, что это не является увольнением, а лишь временным приостановлением исполнения трудовых обязанностей.

Сохраняется ли заработная плата

В министерстве отметили, что работодатель не обязан выплачивать работнику среднюю заработную плату во время прохождения военной службы.

Такие выплаты возможны только по решению самого работодателя. Основным доходом в этот период является денежное довольствие военнослужащего.

Что делать в случае нарушения прав

Если работника незаконно уволили во время мобилизации, он имеет право обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда или обжаловать увольнение в судебном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.