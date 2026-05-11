Як оформити податковий номер дитині за кордоном – доступні онлайн і поштові способи

12:59, 11 травня 2026
РНОКПП можна оформити через «Дію», Електронний кабінет або поштою, а також передбачена подача через представника за довіреністю.
Батьки дітей, які перебувають за межами України, можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) дистанційно. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області, роз’яснивши доступні способи подання документів та отримання готового номера.

Як подати документи для реєстрації

Для внесення дитини до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків необхідно подати облікову картку за формою № 1ДР, яка водночас є заявою на реєстрацію.

Подати документи можна кількома способами:

  • особисто — якщо один із батьків або законний представник перебуває в Україні;
  • через представника за довіреністю, оформленою у встановленому законом порядку;
  • онлайн — через Електронний кабінет або портал «Дія»;
  • поштовим відправленням.

Заяву подає один із батьків або законний представник дитини.

Які документи необхідні

Для оформлення РНОКПП потрібно надати:

  • свідоцтво про народження дитини;
  • документ, що посвідчує особу одного з батьків;
  • підтвердження місця проживання.

У ДПС зазначають, що підпис на заяві має бути засвідчений відповідно до вимог законодавства.

Якщо документи, що посвідчують особу дитини або батьків, складені іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою з належним засвідченням.

У випадку, коли батьки або один із батьків на момент народження дитини були іноземцями або особами без громадянства, додатково подається довідка про реєстрацію дитини громадянином України.

Як отримати готовий РНОКПП

Готовий документ можна отримати кількома способами:

  • поштовим відправленням за кордон за вказаною адресою;
  • через закордонну дипломатичну установу України;
  • через представника за довіреністю.

Для чого потрібен РНОКПП

Реєстраційний номер облікової картки платника податків необхідний для:

  • оформлення документів в Україні;
  • відкриття банківських рахунків;
  • отримання адміністративних послуг і соціальних виплат.

У ДПС наголошують, що навіть перебуваючи за кордоном, оформити РНОКПП для дитини можна у зручний спосіб без необхідності повернення в Україну.

