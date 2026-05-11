Как оформить налоговый номер ребенку за границей — доступные онлайн- и почтовые способы

12:59, 11 мая 2026
РНОКПП можно оформить через «Дію», Электронный кабинет или по почте, а также предусмотрена подача документов через представителя по доверенности.
Родители детей, находящихся за пределами Украины, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) дистанционно. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области, разъяснив доступные способы подачи документов и получения готового номера.

Как подать документы для регистрации

Для внесения ребенка в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков необходимо подать учетную карточку по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением на регистрацию.

Подать документы можно несколькими способами:

  • лично — если один из родителей или законный представитель находится в Украине;
  • через представителя по доверенности, оформленной в установленном законом порядке;
  • онлайн — через Электронный кабинет или портал «Дія»;
  • по почте.

Заявление подает один из родителей или законный представитель ребенка.

Какие документы необходимы

Для оформления РНОКПП необходимо предоставить:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
  • подтверждение места проживания.

В ГНС отмечают, что подпись на заявлении должна быть заверена в соответствии с требованиями законодательства.

Если документы, удостоверяющие личность ребенка или родителей, составлены на иностранном языке, они должны быть переведены на украинский язык с надлежащим заверением.

В случае, если родители или один из родителей на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, дополнительно подается справка о регистрации ребенка в качестве гражданина Украины.

Как получить готовый РНОКПП

Готовый документ можно получить несколькими способами:

  • почтовым отправлением за границу по указанному адресу;
  • через зарубежное дипломатическое представительство Украины;
  • через представителя по доверенности.

Для чего нужен РНОКПП

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика необходим для:

  • оформления документов в Украине;
  • открытия банковских счетов;
  • получения административных услуг и социальных выплат.

В ГНС отмечают, что даже находясь за границей, оформить РНОКПП для ребенка можно удобным способом без необходимости возвращения в Украину.

