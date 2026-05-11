Как оформить налоговый номер ребенку за границей — доступные онлайн- и почтовые способы
Родители детей, находящихся за пределами Украины, могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) дистанционно. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Полтавской области, разъяснив доступные способы подачи документов и получения готового номера.
Как подать документы для регистрации
Для внесения ребенка в Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков необходимо подать учетную карточку по форме № 1ДР, которая одновременно является заявлением на регистрацию.
Подать документы можно несколькими способами:
- лично — если один из родителей или законный представитель находится в Украине;
- через представителя по доверенности, оформленной в установленном законом порядке;
- онлайн — через Электронный кабинет или портал «Дія»;
- по почте.
Заявление подает один из родителей или законный представитель ребенка.
Какие документы необходимы
Для оформления РНОКПП необходимо предоставить:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
- подтверждение места проживания.
В ГНС отмечают, что подпись на заявлении должна быть заверена в соответствии с требованиями законодательства.
Если документы, удостоверяющие личность ребенка или родителей, составлены на иностранном языке, они должны быть переведены на украинский язык с надлежащим заверением.
В случае, если родители или один из родителей на момент рождения ребенка были иностранцами или лицами без гражданства, дополнительно подается справка о регистрации ребенка в качестве гражданина Украины.
Как получить готовый РНОКПП
Готовый документ можно получить несколькими способами:
- почтовым отправлением за границу по указанному адресу;
- через зарубежное дипломатическое представительство Украины;
- через представителя по доверенности.
Для чего нужен РНОКПП
Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика необходим для:
- оформления документов в Украине;
- открытия банковских счетов;
- получения административных услуг и социальных выплат.
В ГНС отмечают, что даже находясь за границей, оформить РНОКПП для ребенка можно удобным способом без необходимости возвращения в Украину.
