Уряд запускає програму працевлаштування та стажування для українців 50+

Дефіцит кадрів став одним із найбільших викликів для бізнесу, каже Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що дефіцит кадрів уже став одним із найбільших викликів для української економіки.

Відтак уряд починає працювати над новими механізмами залучення людей на ринок праці.

Прем’єрка наголосила, що людський капітал є основою економічної стійкості країни в умовах війни та відновлення.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів запускає національну програму дорослого стажування «Досвід має значення» для людей віком 50+.

Програма передбачає три етапи:

Навчання та підготовку до нового етапу в кар’єрі — оновлення резюме, адаптацію до сучасних вимог ринку праці та здобуття практичних навичок.

Зустріч з роботодавцем і обговорення формату співпраці.

Працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю працевлаштування, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді.

Проєкт реалізовуватимуть спільно з Державним центром зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

За словами Свириденко, дослідження «Ринок праці після 50 років» показало, що роботодавці цінують працівників старшого віку за надійність і досвід. Водночас серед головних бар’єрів залишаються недостатній рівень цифрових навичок та вікові стереотипи під час найму.

