Правительство запускает программу трудоустройства и стажировки для украинцев 50+

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что дефицит кадров уже стал одним из крупнейших вызовов для украинской экономики.

В связи с этим правительство начинает работать над новыми механизмами привлечения людей на рынок труда.

Премьер-министр подчеркнула, что человеческий капитал является основой экономической устойчивости страны в условиях войны и восстановления.

В связи с этим Кабинет Министров запускает национальную программу взрослой стажировки «Опыт имеет значение» для людей в возрасте 50+.

Программа предусматривает три этапа:

Обучение и подготовку к новому этапу в карьере — обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков.

Встречу с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.

Трудоустройство или краткосрочную стажировку в компании с возможностью трудоустройства, во время которой кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности.

Проект будут реализовывать совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами.

По словам Свириденко, исследование «Рынок труда после 50 лет» показало, что работодатели ценят работников старшего возраста за надежность и опыт. В то же время среди главных барьеров остаются недостаточный уровень цифровых навыков и возрастные стереотипы при найме.

