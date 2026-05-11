Правительство запускает программу трудоустройства и стажировки для украинцев 50+
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что дефицит кадров уже стал одним из крупнейших вызовов для украинской экономики.
В связи с этим правительство начинает работать над новыми механизмами привлечения людей на рынок труда.
Премьер-министр подчеркнула, что человеческий капитал является основой экономической устойчивости страны в условиях войны и восстановления.
В связи с этим Кабинет Министров запускает национальную программу взрослой стажировки «Опыт имеет значение» для людей в возрасте 50+.
Программа предусматривает три этапа:
- Обучение и подготовку к новому этапу в карьере — обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка труда и получение практических навыков.
- Встречу с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.
- Трудоустройство или краткосрочную стажировку в компании с возможностью трудоустройства, во время которой кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности.
Проект будут реализовывать совместно с Государственным центром занятости, бизнесом и общественными партнерами.
По словам Свириденко, исследование «Рынок труда после 50 лет» показало, что работодатели ценят работников старшего возраста за надежность и опыт. В то же время среди главных барьеров остаются недостаточный уровень цифровых навыков и возрастные стереотипы при найме.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.