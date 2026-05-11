НАЗК простимулювало депутата селищної ради сплатити понад 1 млн грн податків

Посадовець задекларував мільйонні доходи від продажу сільгосппродукції та сплатив до бюджету понад 1 млн грн податків і зборів.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час повної перевірки декларації депутата селищної ради Полтавської області виявило невідповідність між його офіційними доходами та вартістю придбаного майна.

Як повідомили у НАЗК, у 2022 році депутат разом із дружиною придбав нерухомість на суму понад 7,6 млн грн, а у 2023 році — автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2022 року випуску вартістю понад 3,6 млн грн.

Водночас, за даними агентства, задекларованих доходів із законних джерел було недостатньо для здійснення таких витрат.

Це стало стимулом для депутата і після завершення перевірки він подав до органів Державної податкової служби уточнюючу декларацію про майновий стан та доходи. У ній він задекларував 5,3 млн грн доходу від продажу сільськогосподарської продукції.

З цієї суми до державного бюджету було сплачено понад 1 млн грн податків і зборів.

У НАЗК зазначили, що в окремих випадках під час проведення повної перевірки при дослідженні питань, пов'язаних із підтвердженням декларантами законності походження коштів, використаних на набуття ними або членами сім’ї активів, НАЗК встановлює ознаки можливого порушення податкового законодавства. Про такі факти НАЗК інформує Державну податкову службу України для вжиття заходів реагування за наявності підстав.

За даними агентства, після відновлення декларування у 2024–2026 роках за ініціативою НАЗК територіальні органи ДПС донарахували декларантам та членам їхніх сімей 13,8 млн грн податків і зборів. Крім того, посадовці та їхні родини самостійно подали декларації на 14,8 млн грн доходів, сплативши 2,8 млн грн податків і зборів.

