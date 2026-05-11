  1. В Украине

НАПК простимулировало депутата поселкового совета уплатить более 1 млн грн налогов

14:11, 11 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Должностное лицо задекларировало миллионные доходы от продажи сельхозпродукции и уплатило в бюджет более 1 млн грн налогов и сборов.
НАПК простимулировало депутата поселкового совета уплатить более 1 млн грн налогов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки декларации депутата поселкового совета Полтавской области выявило несоответствие между его официальными доходами и стоимостью приобретенного имущества.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в НАПК, в 2022 году депутат вместе с женой приобрел недвижимость на сумму более 7,6 млн грн, а в 2023 году — автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 2022 года выпуска стоимостью более 3,6 млн грн.

В то же время, по данным агентства, задекларированных доходов из законных источников было недостаточно для осуществления таких расходов.

Это стало стимулом для депутата, и после завершения проверки он подал в органы Государственной налоговой службы уточняющую декларацию об имущественном состоянии и доходах. В ней он задекларировал 5,3 млн грн дохода от продажи сельскохозяйственной продукции.

С этой суммы в государственный бюджет было уплачено более 1 млн грн налогов и сборов.

В НАПК отметили, что в отдельных случаях во время проведения полной проверки при исследовании вопросов, связанных с подтверждением декларантами законности происхождения средств, использованных на приобретение ими или членами семьи активов, НАПК устанавливает признаки возможного нарушения налогового законодательства. О таких фактах НАПК информирует Государственную налоговую службу Украины для принятия мер реагирования при наличии оснований.

По данным агентства, после восстановления декларирования в 2024–2026 годах по инициативе НАПК территориальные органы ГНС доначислили декларантам и членам их семей 13,8 млн грн налогов и сборов. Кроме того, должностные лица и их семьи самостоятельно подали декларации на 14,8 млн грн доходов, уплатив 2,8 млн грн налогов и сборов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

налоговая депутат НАПК налоги

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

Налоговый кодекс хотят «подлатать»: что изменится в процедуре обжалования

Налоговые нормы предлагают согласовать с законом об админпроцедуре.

Как законодательство и судебная практика регулируют авторское право на ИИ-контент

ИИ уже создаёт код, тексты и дизайн, однако вопрос принадлежности прав на такой контент до сих пор остаётся открытым.

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Совет по финансовой стабильности обновил кредитные приоритеты Украины до 2028 года

Новая Стратегия кредитования 2026 предусматривает страхование военных рисков и новые правила ипотеки.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]