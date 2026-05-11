НАПК простимулировало депутата поселкового совета уплатить более 1 млн грн налогов

Должностное лицо задекларировало миллионные доходы от продажи сельхозпродукции и уплатило в бюджет более 1 млн грн налогов и сборов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время полной проверки декларации депутата поселкового совета Полтавской области выявило несоответствие между его официальными доходами и стоимостью приобретенного имущества.

Как сообщили в НАПК, в 2022 году депутат вместе с женой приобрел недвижимость на сумму более 7,6 млн грн, а в 2023 году — автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 2022 года выпуска стоимостью более 3,6 млн грн.

В то же время, по данным агентства, задекларированных доходов из законных источников было недостаточно для осуществления таких расходов.

Это стало стимулом для депутата, и после завершения проверки он подал в органы Государственной налоговой службы уточняющую декларацию об имущественном состоянии и доходах. В ней он задекларировал 5,3 млн грн дохода от продажи сельскохозяйственной продукции.

С этой суммы в государственный бюджет было уплачено более 1 млн грн налогов и сборов.

В НАПК отметили, что в отдельных случаях во время проведения полной проверки при исследовании вопросов, связанных с подтверждением декларантами законности происхождения средств, использованных на приобретение ими или членами семьи активов, НАПК устанавливает признаки возможного нарушения налогового законодательства. О таких фактах НАПК информирует Государственную налоговую службу Украины для принятия мер реагирования при наличии оснований.

По данным агентства, после восстановления декларирования в 2024–2026 годах по инициативе НАПК территориальные органы ГНС доначислили декларантам и членам их семей 13,8 млн грн налогов и сборов. Кроме того, должностные лица и их семьи самостоятельно подали декларации на 14,8 млн грн доходов, уплатив 2,8 млн грн налогов и сборов.

