Пенсії після виїзду за кордон – кого з українців зобов’язують проходити фізичну ідентифікацію

15:41, 11 травня 2026
У ПФУ уточнили порядок дій для пенсіонерів, які тимчасово перебували за межами України.
У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області роз’яснили порядок проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами, які тимчасово перебували за кордоном і повернулися в Україну. Також уточнено, у яких випадках така процедура не є обов’язковою.

Обов’язкова ідентифікація для тих, хто перебуває за кордоном

У Пенсійному фонді нагадали, що щорічне проходження фізичної ідентифікації для пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України, передбачене статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо пенсіонер у 2025 році вже пройшов фізичну ідентифікацію та повідомив про своє перебування за кордоном, інформація про це вноситься до пенсійної справи, а виплата пенсії продовжується.

Дії після повернення в Україну

Після повернення на територію України пенсіонеру рекомендовано звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Під час звернення необхідно засвідчити своє місце проживання в Україні, що є важливим для подальшого забезпечення виплати пенсії.

Коли фізична ідентифікація не потрібна

У ПФУ також зазначили, що якщо пенсіонер планує тимчасовий виїзд за кордон на строк, який не перевищує 183 дні, і при цьому не набуває статусу особи, яка потребує тимчасового захисту або статусу біженця, проходити фізичну ідентифікацію не потрібно.

