Пенсии после выезда за границу – кого из украинцев обязывают проходить физическую идентификацию

15:41, 11 мая 2026
В ПФУ уточнили порядок действий для пенсионеров, временно находившихся за пределами Украины.
В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области разъяснили порядок прохождения физической идентификации пенсионерами, которые временно находились за границей и вернулись в Украину. Также уточнено, в каких случаях такая процедура не является обязательной.

Обязательная идентификация для тех, кто находится за границей

В Пенсионном фонде напомнили, что ежегодное прохождение физической идентификации для пенсионеров, временно проживающих за пределами Украины, предусмотрено статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если пенсионер в 2025 году уже прошел физическую идентификацию и сообщил о своем пребывании за границей, информация об этом вносится в пенсионное дело, а выплата пенсии продолжается.

Действия после возвращения в Украину

После возвращения на территорию Украины пенсионеру рекомендуется обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

При обращении необходимо подтвердить свое место жительства в Украине, что важно для дальнейшего обеспечения выплаты пенсии.

Когда физическая идентификация не требуется

В ПФУ также отметили, что если пенсионер планирует временный выезд за границу на срок, не превышающий 183 дня, и при этом не получает статус лица, нуждающегося во временной защите, или статус беженца, проходить физическую идентификацию не требуется.

