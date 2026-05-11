11 травня — останній день подання податкового розрахунку за І квартал
13:08, 11 травня 2026
У ДПС нагадали, хто подає податковий розрахунок за І квартал.
Фото: od.tax.gov.ua
11 травня спливає строк подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за І квартал 2026 року. Про це нагадала Державна податкова служба.
Хто подає:
- ФОП та самозайняті особи, які:
- мають найманих працівників;
- нараховують та виплачують дохід фізичним особам.
«Оскільки нову квартальну форму ще не затверджено, звіти подаються за чинною місячною формою – окремо за січень, лютий та березень», - додали у ДПС.
