11 мая — последний день подачи налогового расчета за I квартал

В ГНС напомнили, кто подает налоговый расчет за I квартал.

11 мая истекает срок подачи налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за I квартал 2026 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.

Кто подает:

ФЛП и самозанятые лица, которые:

- имеют наемных работников;

- начисляют и выплачивают доход физическим лицам.

«Поскольку новая квартальная форма еще не утверждена, отчеты подаются по действующей месячной форме — отдельно за январь, февраль и март», — добавили в ГНС.

