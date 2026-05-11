11 мая — последний день подачи налогового расчета за I квартал
13:08, 11 мая 2026
В ГНС напомнили, кто подает налоговый расчет за I квартал.
Фото: od.tax.gov.ua
11 мая истекает срок подачи налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса за I квартал 2026 года. Об этом напомнила Государственная налоговая служба.
Кто подает:
- ФЛП и самозанятые лица, которые:
- имеют наемных работников;
- начисляют и выплачивают доход физическим лицам.
«Поскольку новая квартальная форма еще не утверждена, отчеты подаются по действующей месячной форме — отдельно за январь, февраль и март», — добавили в ГНС.
