ЄС змінив правила для собак і котів з України – які дані тепер перевірятимуть на кордоні

17:14, 11 травня 2026
Без підтвердження поїздки власника перевезення тварини визнають комерційним.
З 22 квітня 2026 року в Європейському Союзі почали діяти оновлені правила некомерційного переміщення домашніх тварин із третіх країн. У Держпродспоживслужбі наголосили, що основні вимоги для ввезення тварин до ЄС залишаються незмінними, однак окремі процедури були уточнені та деталізовані.

Які вимоги залишаються обов’язковими

Для законного ввезення домашніх тварин до країн ЄС власники, як і раніше, повинні виконати кілька базових вимог.

Ідентифікація мікрочипом

Тварина має бути ідентифікована за допомогою мікрочипа, який відповідає міжнародним стандартам.

Чинне щеплення проти сказу

Вакцинація проти сказу повинна бути дійсною на момент подорожі та внесеною до відповідних документів.

Тест на титри антитіл

Для більшості третіх країн, зокрема України, обов’язковим залишається тест на титри антитіл проти сказу, який підтверджує достатній рівень захисту.

Міжнародний ветеринарний сертифікат

Для перевезення необхідно отримати міжнародний ветеринарний сертифікат. Його видають у відділі прикордонного інспекційного контролю міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на державному кордоні.

Що змінили нові правила ЄС

Уточнення щодо власника тварини

У міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково зазначається саме власник тварини, навіть якщо перевезення здійснює інша уповноважена особа.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що це має унеможливити зловживання.

Перевезення уповноваженою особою

Переміщення тварини іншою особою дозволяється лише в межах п’яти днів до або після поїздки власника.

Для собак, котів, тхорів та птахів до сертифіката необхідно додавати письмову декларацію із зазначенням того, хто супроводжує тварину — власник чи уповноважена особа.

Якщо така умова не виконується, перевезення вважається комерційним.

Нові правила щодо титрів антитіл

Оновлені вимоги визначають чіткий строк актуальності результату тесту на титри антитіл проти сказу — не менше ніж 90 днів до дати видачі сертифіката.

Раніше вимога формулювалася як три місяці, що могло спричиняти різне трактування через різну кількість днів у місяцях.

Оновлені форми документів

ЄС також оновив форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення домашніх тварин.

Окремі вимоги для домашніх птахів

Для домашніх птахів запровадили додаткову вимогу. Власник повинен заповнити декларацію про місце утримання птахів після прибуття до країни призначення, включаючи умови ізоляції.

Цей документ додається до ветеринарного сертифіката.

Перехідний період

Для собак, котів і тхорів перехідний період діятиме до 31 березня 2027 року за умови, що сертифікати були видані до 1 жовтня 2026 року.

Для птахів сертифікати залишатимуться чинними, якщо їх видали до 1 жовтня 2026 року.

