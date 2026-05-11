ЕС изменил правила для собак и кошек из Украины — какие данные теперь будут проверять на границе
С 22 апреля 2026 года в Европейском Союзе начали действовать обновленные правила некоммерческого перемещения домашних животных из третьих стран. В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что основные требования для ввоза животных в ЕС остаются неизменными, однако отдельные процедуры были уточнены и детализированы.
Какие требования остаются обязательными
Для законного ввоза домашних животных в страны ЕС владельцы, как и раньше, должны выполнить несколько базовых требований.
Идентификация микрочипом
Животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа, соответствующего международным стандартам.
Действующая прививка против бешенства
Вакцинация против бешенства должна быть действительной на момент поездки и внесенной в соответствующие документы.
Тест на титры антител
Для большинства третьих стран, в частности Украины, обязательным остается тест на титры антител против бешенства, который подтверждает достаточный уровень защиты.
Международный ветеринарный сертификат
Для перевозки необходимо получить международный ветеринарный сертификат. Его выдают в отделе пограничного инспекционного контроля межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе.
Что изменили новые правила ЕС
Уточнение относительно владельца животного
В международном ветеринарном сертификате теперь обязательно указывается именно владелец животного, даже если перевозку осуществляет другое уполномоченное лицо.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что это должно исключить возможность злоупотреблений.
Перевозка уполномоченным лицом
Перемещение животного другим лицом разрешается только в пределах пяти дней до или после поездки владельца.
Для собак, кошек, хорьков и птиц к сертификату необходимо приложить письменную декларацию с указанием того, кто сопровождает животное — владелец или уполномоченное лицо.
Если такое условие не выполняется, перевозка считается коммерческой.
Новые правила относительно титров антител
Обновленные требования определяют четкий срок актуальности результата теста на титры антител против бешенства — не менее 90 дней до даты выдачи сертификата.
Ранее требование формулировалось как три месяца, что могло вызывать разные трактовки из-за разного количества дней в месяцах.
Обновленные формы документов
ЕС также обновил формы ветеринарных сертификатов и деклараций, сопровождающих перемещение домашних животных.
Отдельные требования для домашней птицы
Для домашней птицы ввели дополнительное требование. Владелец должен заполнить декларацию о месте содержания птиц после прибытия в страну назначения, включая условия изоляции.
Этот документ прилагается к ветеринарному сертификату.
Переходный период
Для собак, кошек и хорьков переходный период будет действовать до 31 марта 2027 года при условии, что сертификаты были выданы до 1 октября 2026 года.
Для птиц сертификаты останутся действительными, если они были выданы до 1 октября 2026 года.
