ЕС изменил правила для собак и кошек из Украины — какие данные теперь будут проверять на границе

С 22 апреля 2026 года в Европейском Союзе начали действовать обновленные правила некоммерческого перемещения домашних животных из третьих стран. В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что основные требования для ввоза животных в ЕС остаются неизменными, однако отдельные процедуры были уточнены и детализированы.

Какие требования остаются обязательными

Для законного ввоза домашних животных в страны ЕС владельцы, как и раньше, должны выполнить несколько базовых требований.

Идентификация микрочипом

Животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа, соответствующего международным стандартам.

Действующая прививка против бешенства

Вакцинация против бешенства должна быть действительной на момент поездки и внесенной в соответствующие документы.

Тест на титры антител

Для большинства третьих стран, в частности Украины, обязательным остается тест на титры антител против бешенства, который подтверждает достаточный уровень защиты.

Международный ветеринарный сертификат

Для перевозки необходимо получить международный ветеринарный сертификат. Его выдают в отделе пограничного инспекционного контроля межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе.

Что изменили новые правила ЕС

Уточнение относительно владельца животного

В международном ветеринарном сертификате теперь обязательно указывается именно владелец животного, даже если перевозку осуществляет другое уполномоченное лицо.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что это должно исключить возможность злоупотреблений.

Перевозка уполномоченным лицом

Перемещение животного другим лицом разрешается только в пределах пяти дней до или после поездки владельца.

Для собак, кошек, хорьков и птиц к сертификату необходимо приложить письменную декларацию с указанием того, кто сопровождает животное — владелец или уполномоченное лицо.

Если такое условие не выполняется, перевозка считается коммерческой.

Новые правила относительно титров антител

Обновленные требования определяют четкий срок актуальности результата теста на титры антител против бешенства — не менее 90 дней до даты выдачи сертификата.

Ранее требование формулировалось как три месяца, что могло вызывать разные трактовки из-за разного количества дней в месяцах.

Обновленные формы документов

ЕС также обновил формы ветеринарных сертификатов и деклараций, сопровождающих перемещение домашних животных.

Отдельные требования для домашней птицы

Для домашней птицы ввели дополнительное требование. Владелец должен заполнить декларацию о месте содержания птиц после прибытия в страну назначения, включая условия изоляции.

Этот документ прилагается к ветеринарному сертификату.

Переходный период

Для собак, кошек и хорьков переходный период будет действовать до 31 марта 2027 года при условии, что сертификаты были выданы до 1 октября 2026 года.

Для птиц сертификаты останутся действительными, если они были выданы до 1 октября 2026 года.

