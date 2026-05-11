Тайсон Ф’юрі викликав Олександра Усика на третій бій, українець прийняв виклик

14:15, 11 травня 2026
Український боксер запевнив, що готовий провести трилогію з британцем.
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі звернувся до міністра розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейха з пропозицією влаштувати йому третій бій проти Олександра Усика.

Британський боксер планує спочатку вийти в ринг з Ентоні Джошуа, а потім провести поєдинок з українцем.

«Турки, я на пробіжці, бігаю по дорозі, як Роккі Бальбоа. Після того як я поб’ю Джошуа, я хочу його сенсея. Я хочу реванш із «Кроликом». Хочу його в Лондоні, в Лас-Вегасі або в Нью-Йорку, дитинко! Обіцяю тобі, «Кролику», ти отримаєш своє.

«Жадібне пузо» йде на бенкет, де буде пиріг із кролика. Вставай! Спочатку я почну з цього пробитого бомжа, Ентоні Джошуа, і відправлю його в нокаут. А потім я повернуся за пирогом із кролика. О так, «Жадібне пузо» готове поїсти ще трохи пирога з кролятиною.

Є тільки я, більше нікого немає. Я дійна корова. Погнали! Хочете великі гонорари? Це не до Агіту Кабайелу. Це не до Ентоні Джошуа. Це не до Дюбуа. Це до «Циганського короля»! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давай пошумимо», — сказав Ф’юрі.

У свою чергу чемпіон світу за версіями WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на виклик.

«Привіт, брате. Я готовий у будь-який час. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудівська Аравія — де завгодно. Давай! «Жадібне пузо» — мій друг», — сказав Усик.

