Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой, украинец принял вызов

Украинский боксер заверил, что готов провести трилогию с британцем.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к министру развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху с предложением организовать ему третий бой против Александра Усика.

Британский боксер планирует сначала выйти в ринг с Энтони Джошуа, а затем провести поединок с украинцем.

«Турки, я на пробежке, бегаю по дороге, как Рокки Бальбоа. После того как я побью Джошуа, я хочу его сенсея. Я хочу реванш с «Кроликом». Хочу его в Лондоне, в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке, детка! Обещаю тебе, «Кролик», ты получишь свое.

«Жадное пузо» идет на пир, где будет пирог из кролика. Вставай! Сначала я начну с этого пробитого бомжа, Энтони Джошуа, и отправлю его в нокаут. А потом я вернусь за пирогом из кролика. О да, «Жадное пузо» готово съесть еще немного пирога с крольчатиной.

Есть только я, больше никого нет. Я дойная корова. Погнали! Хотите большие гонорары? Это не к Агиту Кабайелу. Это не к Энтони Джошуа. Это не к Дюбуа. Это к «Цыганскому королю»! Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Давайте пошумим», — сказал Фьюри.

В свою очередь чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на вызов.

«Привет, брат. Я готов в любое время. Лас-Вегас, Нью-Йорк, Саудовская Аравия — где угодно. Давай! «Жадное пузо» — мой друг», — сказал Усик.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.