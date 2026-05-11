Студентам повернули право на поновлення та переведення на денну форму, обмежене через мобілізацію

Суд визнав незаконними обмеження, які перешкоджали студентам поновлюватися та переводитися на очне навчання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про скасування наказу Міністерства освіти і науки №910, який обмежував можливість поновлення та переведення здобувачів освіти на денну та дуальну форми навчання.

За словами омбудсмана, до нього неодноразово зверталися громадяни, які через дію цього документа не могли реалізувати право на освіту. Наказ МОН пов’язував такі обмеження з мобілізаційними процесами.

Водночас обмеження поширювалися не лише на військовозобов’язаних, а й на інших здобувачів освіти, зокрема жінок. У деяких випадках це унеможливлювало навчання за спеціальностями, де заочна форма не передбачена.

Омбудсман повідомив, що звертався до Міністерства освіти і науки з пропозиціями змін до наказу, а також вніс офіційне подання та включив проблему до Щорічної доповіді за 2025 рік.

«Суд визнав наказ № 910 протиправним — МОН його скасувало. Важливо, що у новому проєкті наказу вже враховано мої пропозиції, щоб не допустити подібних порушень надалі», — зазначив Лубінець.

Очікується, що новий підхід дозволить усунути дискримінаційні обмеження та забезпечити рівний доступ до освіти для всіх категорій студентів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.