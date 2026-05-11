Студентам вернули право на восстановление и перевод на дневную форму, ограниченное из-за мобилизации

Суд признал незаконными ограничения, которые препятствовали студентам восстанавливаться и переводиться на очное обучение.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об отмене приказа Министерства образования и науки №910, который ограничивал возможность восстановления и перевода соискателей образования на дневную и дуальную формы обучения.

По словам омбудсмена, к нему неоднократно обращались граждане, которые из-за действия этого документа не могли реализовать право на образование. Приказ МОН связывал такие ограничения с мобилизационными процессами.

В то же время ограничения распространялись не только на военнообязанных, но и на других соискателей образования, в частности женщин. В некоторых случаях это делало невозможным обучение по специальностям, где заочная форма не предусмотрена.

Омбудсмен сообщил, что обращался в Министерство образования и науки с предложениями изменений к приказу, а также внес официальное представление и включил проблему в Ежегодный доклад за 2025 год.

«Суд признал приказ № 910 противоправным — МОН его отменило. Важно, что в новом проекте приказа уже учтены мои предложения, чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем», — отметил Лубинец.

Ожидается, что новый подход позволит устранить дискриминационные ограничения и обеспечить равный доступ к образованию для всех категорий студентов.

