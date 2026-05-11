  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні зафіксували два випадки хантавірусу: пацієнти мали ураження нирок та печінки

17:48, 11 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обидва пацієнти проходили лікування в інфекційній лікарні та вже виписані після одужання.
В Україні зафіксували два випадки хантавірусу: пацієнти мали ураження нирок та печінки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні від початку 2026 року зафіксували два випадки хантавірусної інфекції — обидва захворювання виявили у Хмельницькому, а пацієнти після лікування вже виписані з лікарні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили у Хмельницькій інфекційній лікарні, в одного з пацієнтів діагностували гостру геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. У другого хворого захворювання супроводжувалося ураженням печінки, лихоманкою та висипаннями на шкірі. Обидва випадки підтвердили лабораторно.

За словами лікарки-інфекціоністки Вікторії Бондар, хантавіруси переносять дикі гризуни. Інфекція належить до зоонозних захворювань, тобто передається людині від тварин.

Лікарка зазначила, що у світі існують різні штами хантавірусу, однак більшість із них не передаються від людини до людини.

Водночас медики попереджають, що попри рідкісність таких випадків, хантавірусна інфекція може мати тяжкий перебіг.

У разі появи високої температури, кашлю, болю в попереку, жовтяниці, темної сечі або висипу на шкірі лікарі радять невідкладно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше спалах хантавірусу зафіксували на круїзному лайнері, який вирушив з Аргентини та перевозив пасажирів із різних країн світу. За даними BBC, троє пасажирів померли — або на борту судна, або після завершення подорожі.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголосила, що ситуація не становить ризику пандемії. За словами представниці ВООЗ Марії Ван Керкгове, андійський штам хантавірусу не поширюється так швидко, як Covid-19 чи грип, а ризик для широкого загалу залишається низьким.

Хантавірус зазвичай передається людині від диких гризунів через заражене повітря або контакт із виділеннями тварин. Водночас фахівці допускають, що андійський штам у рідкісних випадках може передаватися між людьми під час тісного контакту.

Серед основних симптомів хантавірусної інфекції — висока температура, слабкість, біль у м’язах, кашель, біль у животі, нудота та висипання. Специфічного лікування від хантавірусу наразі не існує, тому медики застосовують симптоматичну терапію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хантавірус

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Тимчасові заходи ЄСПЛ у справі Dziurda: чи може держава ігнорувати результати законного обрання суддів

Страсбург створює новий прецедент: блокування присяги суддів вважається загрозою верховенству права.

Чи є обіцянка хабаря таким самим злочином, як його надання: Верховна Рада уточнить покарання

Верховна Рада планує виправити помилку в КК, через яку пропозиція хабаря топ посадовцю прирівнювалася до його надання.

Податковий кодекс хочуть «підлатати»: що зміниться в процедурі оскарження

Податкові норми пропонують узгодити із законом про адмінпроцедуру.

Як законодавство та судова практика регулюють авторське право на ШІ-контент

ШІ вже створює код, тексти та дизайн, але питання належності прав на такий контент досі залишається відкритим.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]