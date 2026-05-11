В Україні зафіксували два випадки хантавірусу: пацієнти мали ураження нирок та печінки

В Україні від початку 2026 року зафіксували два випадки хантавірусної інфекції — обидва захворювання виявили у Хмельницькому, а пацієнти після лікування вже виписані з лікарні.

Як зазначили у Хмельницькій інфекційній лікарні, в одного з пацієнтів діагностували гостру геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. У другого хворого захворювання супроводжувалося ураженням печінки, лихоманкою та висипаннями на шкірі. Обидва випадки підтвердили лабораторно.

За словами лікарки-інфекціоністки Вікторії Бондар, хантавіруси переносять дикі гризуни. Інфекція належить до зоонозних захворювань, тобто передається людині від тварин.

Лікарка зазначила, що у світі існують різні штами хантавірусу, однак більшість із них не передаються від людини до людини.

Водночас медики попереджають, що попри рідкісність таких випадків, хантавірусна інфекція може мати тяжкий перебіг.

У разі появи високої температури, кашлю, болю в попереку, жовтяниці, темної сечі або висипу на шкірі лікарі радять невідкладно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше спалах хантавірусу зафіксували на круїзному лайнері, який вирушив з Аргентини та перевозив пасажирів із різних країн світу. За даними BBC, троє пасажирів померли — або на борту судна, або після завершення подорожі. Всесвітня організація охорони здоров’я наголосила, що ситуація не становить ризику пандемії. За словами представниці ВООЗ Марії Ван Керкгове, андійський штам хантавірусу не поширюється так швидко, як Covid-19 чи грип, а ризик для широкого загалу залишається низьким. Хантавірус зазвичай передається людині від диких гризунів через заражене повітря або контакт із виділеннями тварин. Водночас фахівці допускають, що андійський штам у рідкісних випадках може передаватися між людьми під час тісного контакту. Серед основних симптомів хантавірусної інфекції — висока температура, слабкість, біль у м’язах, кашель, біль у животі, нудота та висипання. Специфічного лікування від хантавірусу наразі не існує, тому медики застосовують симптоматичну терапію.

