В Україні зафіксували два випадки хантавірусу: пацієнти мали ураження нирок та печінки
В Україні від початку 2026 року зафіксували два випадки хантавірусної інфекції — обидва захворювання виявили у Хмельницькому, а пацієнти після лікування вже виписані з лікарні.
Як зазначили у Хмельницькій інфекційній лікарні, в одного з пацієнтів діагностували гостру геморагічну лихоманку з нирковим синдромом. У другого хворого захворювання супроводжувалося ураженням печінки, лихоманкою та висипаннями на шкірі. Обидва випадки підтвердили лабораторно.
За словами лікарки-інфекціоністки Вікторії Бондар, хантавіруси переносять дикі гризуни. Інфекція належить до зоонозних захворювань, тобто передається людині від тварин.
Лікарка зазначила, що у світі існують різні штами хантавірусу, однак більшість із них не передаються від людини до людини.
Водночас медики попереджають, що попри рідкісність таких випадків, хантавірусна інфекція може мати тяжкий перебіг.
У разі появи високої температури, кашлю, болю в попереку, жовтяниці, темної сечі або висипу на шкірі лікарі радять невідкладно звертатися по медичну допомогу.
