В Украине зафиксировали два случая хантавируса: у пациентов были поражения почек и печени

17:48, 11 мая 2026
Оба пациента проходили лечение в инфекционной больнице и уже выписаны после выздоровления.
В Украине с начала 2026 года зафиксировали два случая хантавирусной инфекции — оба заболевания выявили в Хмельницком, а пациенты после лечения уже выписаны из больницы.

Как отметили в Хмельницкой инфекционной больнице, у одного из пациентов диагностировали острую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У второго больного заболевание сопровождалось поражением печени, лихорадкой и высыпаниями на коже. Оба случая подтвердили лабораторно.

По словам врача-инфекциониста Виктории Бондар, хантавирусы переносят дикие грызуны. Инфекция относится к зоонозным заболеваниям, то есть передается человеку от животных.

Врач отметила, что в мире существуют различные штаммы хантавируса, однако большинство из них не передаются от человека к человеку.

В то же время медики предупреждают, что, несмотря на редкость таких случаев, хантавирусная инфекция может иметь тяжелое течение.

При появлении высокой температуры, кашля, боли в пояснице, желтухи, темной мочи или высыпаний на коже врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, ранее вспышку хантавируса зафиксировали на круизном лайнере, который отправился из Аргентины и перевозил пассажиров из разных стран мира. По данным BBC, трое пассажиров умерли — либо на борту судна, либо после завершения путешествия.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что ситуация не несет риска пандемии. По словам представительницы ВОЗ Марии Ван Керкгове, андийский штамм хантавируса распространяется не так быстро, как Covid-19 или грипп, а риск для широких слоев населения остается низким.

Хантавирус обычно передается человеку от диких грызунов через зараженный воздух или контакт с выделениями животных. В то же время специалисты допускают, что андийский штамм в редких случаях может передаваться между людьми при тесном контакте.

Среди основных симптомов хантавирусной инфекции — высокая температура, слабость, боль в мышцах, кашель, боль в животе, тошнота и высыпания. Специфического лечения от хантавируса на данный момент не существует, поэтому медики применяют симптоматическую терапию.

 
 
 
 

