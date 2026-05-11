В Украине зафиксировали два случая хантавируса: у пациентов были поражения почек и печени
В Украине с начала 2026 года зафиксировали два случая хантавирусной инфекции — оба заболевания выявили в Хмельницком, а пациенты после лечения уже выписаны из больницы.
Как отметили в Хмельницкой инфекционной больнице, у одного из пациентов диагностировали острую геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. У второго больного заболевание сопровождалось поражением печени, лихорадкой и высыпаниями на коже. Оба случая подтвердили лабораторно.
По словам врача-инфекциониста Виктории Бондар, хантавирусы переносят дикие грызуны. Инфекция относится к зоонозным заболеваниям, то есть передается человеку от животных.
Врач отметила, что в мире существуют различные штаммы хантавируса, однако большинство из них не передаются от человека к человеку.
В то же время медики предупреждают, что, несмотря на редкость таких случаев, хантавирусная инфекция может иметь тяжелое течение.
При появлении высокой температуры, кашля, боли в пояснице, желтухи, темной мочи или высыпаний на коже врачи советуют немедленно обращаться за медицинской помощью.
