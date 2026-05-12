  1. В Україні

Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів

15:57, 12 травня 2026
Відвідування кафе та ресторанів асоціюється зі святом, приємною подією та смачною їжею. І дуже шкода, якщо такі приємні моменти зіпсовані через недотримання простих правил.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала споживачам та суб’єктам господарювання, що Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства є обов’язковими до виконання.

Зокрема, меню ресторанного закладу має містити перелік страв кулінарних, борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва, вихід і ціна однієї порції.

Споживачі мають право:

  • ознайомитися з меню, прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, додаткових послуг, що надаються, до початку обслуговування.
  • перевірити об'єм, вагу та ціну продукції, що підлягає продажу
  • (послуги, що надається), відповідність її якості вимогам
  • нормативно-правових актів.

При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані:

  • безкоштовно усунути виявлені недоліки;
  • зменшити розмір оплати за продукцію або послугу;
  • замінити на аналогічну продукцію належної якості або  вдруге
  • надати послугу;
  • повністю відшкодувати витрати споживача,  пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги.

Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачу обов'язковий асортимент продукції.

Держпродспоживслужба

