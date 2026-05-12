Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів

При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані безкоштовно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відвідування кафе та ресторанів асоціюється зі святом, приємною подією та смачною їжею. І дуже шкода, якщо такі приємні моменти зіпсовані через недотримання простих правил.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала споживачам та суб’єктам господарювання, що Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства є обов’язковими до виконання.

Зокрема, меню ресторанного закладу має містити перелік страв кулінарних, борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва, вихід і ціна однієї порції.

Споживачі мають право:

ознайомитися з меню, прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, додаткових послуг, що надаються, до початку обслуговування.

перевірити об'єм, вагу та ціну продукції, що підлягає продажу

(послуги, що надається), відповідність її якості вимогам

нормативно-правових актів.

При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані:

безкоштовно усунути виявлені недоліки;

зменшити розмір оплати за продукцію або послугу;

замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге

надати послугу;

повністю відшкодувати витрати споживача, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги.

Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачу обов'язковий асортимент продукції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.