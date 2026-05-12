Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів
Відвідування кафе та ресторанів асоціюється зі святом, приємною подією та смачною їжею. І дуже шкода, якщо такі приємні моменти зіпсовані через недотримання простих правил.
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала споживачам та суб’єктам господарювання, що Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства є обов’язковими до виконання.
Зокрема, меню ресторанного закладу має містити перелік страв кулінарних, борошняних кондитерських, булочних виробів та напоїв власного виробництва, вихід і ціна однієї порції.
Споживачі мають право:
- ознайомитися з меню, прейскурантами алкогольних і безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, фруктів, додаткових послуг, що надаються, до початку обслуговування.
- перевірити об'єм, вагу та ціну продукції, що підлягає продажу
- (послуги, що надається), відповідність її якості вимогам
- нормативно-правових актів.
При виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку суб'єкти господарської діяльності на вибір споживача зобов'язані:
- безкоштовно усунути виявлені недоліки;
- зменшити розмір оплати за продукцію або послугу;
- замінити на аналогічну продукцію належної якості або вдруге
- надати послугу;
- повністю відшкодувати витрати споживача, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги.
Забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення й пропонувати споживачу обов'язковий асортимент продукції.
