Госпродпотребслужба напомнила о правах посетителей ресторанов
Посещение кафе и ресторанов ассоциируется с праздником, приятным событием и вкусной едой. И очень жаль, если такие приятные моменты испорчены из-за несоблюдения простых правил.
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила потребителям и субъектам хозяйствования, что Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства являются обязательными к выполнению.
В частности, меню ресторанного заведения должно содержать перечень кулинарных блюд, мучных кондитерских, булочных изделий и напитков собственного производства, выход и цену одной порции.
Потребители имеют право:
- ознакомиться с меню, прейскурантами алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских и табачных изделий, фруктов, дополнительных услуг, предоставляемых до начала обслуживания;
- проверить объем, вес и цену продукции, подлежащей продаже;
- проверить соответствие качества продукции и услуг требованиям нормативно-правовых актов.
При выявлении недостатков в качестве продукции и предоставлении услуг, недовеса или обсчета субъекты хозяйственной деятельности по выбору потребителя обязаны:
- бесплатно устранить выявленные недостатки;
- уменьшить размер оплаты за продукцию или услугу;
- заменить на аналогичную продукцию надлежащего качества или повторно предоставить услугу;
- полностью возместить расходы потребителя, связанные с приобретением некачественной продукции или предоставленной услуги.
Запрещается устанавливать минимальную стоимость заказа и предлагать потребителю обязательный ассортимент продукции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.