Госпродпотребслужба напомнила о правах посетителей ресторанов

Посещение кафе и ресторанов ассоциируется с праздником, приятным событием и вкусной едой. И очень жаль, если такие приятные моменты испорчены из-за несоблюдения простых правил.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила потребителям и субъектам хозяйствования, что Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства являются обязательными к выполнению.

В частности, меню ресторанного заведения должно содержать перечень кулинарных блюд, мучных кондитерских, булочных изделий и напитков собственного производства, выход и цену одной порции.

Потребители имеют право:

ознакомиться с меню, прейскурантами алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских и табачных изделий, фруктов, дополнительных услуг, предоставляемых до начала обслуживания;

проверить объем, вес и цену продукции, подлежащей продаже;

проверить соответствие качества продукции и услуг требованиям нормативно-правовых актов.

При выявлении недостатков в качестве продукции и предоставлении услуг, недовеса или обсчета субъекты хозяйственной деятельности по выбору потребителя обязаны:

бесплатно устранить выявленные недостатки;

уменьшить размер оплаты за продукцию или услугу;

заменить на аналогичную продукцию надлежащего качества или повторно предоставить услугу;

полностью возместить расходы потребителя, связанные с приобретением некачественной продукции или предоставленной услуги.

Запрещается устанавливать минимальную стоимость заказа и предлагать потребителю обязательный ассортимент продукции.

