Дмитро Лубінець заявив у Верховній Раді, що проблема СЗЧ пов’язана з відсутністю чітких ротацій на фронті

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець представив у парламенті Щорічну доповідь за 2025 рік та заявив про необхідність посилення соціального захисту військовослужбовців і врегулювання питань ротацій на фронті.

За словами омбудсмена, протягом року до його офісу надійшло 5 361 звернення від військовослужбовців та працівників сектору безпеки й оборони. Він наголосив, що це найбільша категорія заявників, яка потребує особливої уваги держави.

Лубінець зазначив, що значна частина звернень стосується соціального забезпечення поранених військових.

«Наведу конкретний приклад. Військовослужбовець отримав тяжке поранення і вже понад рік проходить лікування. Проте він не отримує жодних виплат, оскільки чинне законодавство не передбачає їх продовження після певного терміну. Міністерство оборони пропонує передати відповідальність за нього місцевим органам соціального захисту», — каже Лубінець.

Однак у офісі омбудсмена не погоджуються з таким підходом.

«Поранений воїн має отримувати грошове забезпечення протягом усього періоду лікування — незалежно від його тривалості. Це не лише питання права. Це питання справедливості та гідності», — наголосив Лубінець.

Окремо Уповноважений Верховної Ради з прав людини звернув увагу на проблему самовільного залишення частини. За його словами, воно залишається проблемним передусім через відсутність чіткого нормативного регулювання ротацій.

«Наші військові змушені перебувати на передовій місяцями без визначених строків заміни», — пояснив він.

Відтак, у своїй доповіді Лубінець закликав:

встановити чіткі строки перебування на фронті;

гарантувати регулярні ротації;

забезпечити виплати пораненим на весь період лікування.

Омбудсмен підкреслив, що це базові речі, які держава зобов’язана забезпечити тим, хто її захищає.

