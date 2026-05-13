Дмитрий Лубинец заявил в Верховной Раде, что проблема СЗЧ связана с отсутствием четких ротаций на фронте

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец представил в парламенте Ежегодный доклад за 2025 год и заявил о необходимости усиления социальной защиты военнослужащих и урегулирования вопросов ротаций на фронте.

По словам омбудсмена, в течение года в его офис поступило 5 361 обращение от военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны. Он подчеркнул, что это крупнейшая категория заявителей, которая требует особого внимания государства.

Лубинец отметил, что значительная часть обращений касается социального обеспечения раненых военных.

«Приведу конкретный пример. Военнослужащий получил тяжелое ранение и уже более года проходит лечение. Однако он не получает никаких выплат, поскольку действующее законодательство не предусматривает их продолжение после определенного срока. Министерство обороны предлагает передать ответственность за него местным органам социальной защиты», — говорит Лубинец.

Однако в офисе омбудсмена не соглашаются с таким подходом.

«Раненый воин должен получать денежное обеспечение в течение всего периода лечения — независимо от его продолжительности. Это не только вопрос права. Это вопрос справедливости и достоинства», — подчеркнул Лубинец.

Отдельно Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратил внимание на проблему самовольного оставления части. По его словам, она остается проблемной прежде всего из-за отсутствия четкого нормативного регулирования ротаций.

«Наши военные вынуждены находиться на передовой месяцами без определенных сроков замены», — пояснил он.

Таким образом, в своем докладе Лубинец призвал:

установить четкие сроки пребывания на фронте;

гарантировать регулярные ротации;

обеспечить выплаты раненым на весь период лечения.

Омбудсмен подчеркнул, что это базовые вещи, которые государство обязано обеспечить тем, кто его защищает.

