«єВідновлення»: українцям нагадали алгоритм отримання компенсації за зруйноване житло
Після чергових масованих ракетно-дронових ударів Росії по українських регіонах, зокрема Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Запоріжжю, у Міністерстві розвитку громад та територій нагадали про порядок отримання допомоги за програмою «єВідновлення» для власників пошкодженого або знищеного житла.
Хто має право на компенсацію
У межах програми «єВідновлення» державну допомогу можуть отримати власники житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій чи обстрілів.
Подати заявку можна через портал або застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса.
Як отримати компенсацію за пошкоджене житло
Щоб оформити допомогу, необхідно виконати кілька кроків:
- переконатися, що житло внесене до Державного реєстру речових прав;
- подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через «Дію» або ЦНАП;
- відкрити спеціальний банківський рахунок для цільового використання коштів на ремонт;
- подати заяву на компенсацію через «єВідновлення» у «Дії», ЦНАП або через нотаріуса;
- дочекатися рішення комісії, яке ухвалюється до 30 днів, і за потреби надати додаткові документи.
Що робити у разі повторного пошкодження житла
Якщо житло постраждало повторно, процедура передбачає:
- відкриття «Звіту про ремонт» за попередньою заявою;
- зазначення факту повторного пошкодження майна;
- подання нового повідомлення та нової заяви на компенсацію.
Як отримати компенсацію за знищене житло
Для житла, яке було повністю зруйноване, алгоритм подачі такий:
- подати інформаційне повідомлення про знищене майно через «Дію»;
- перевірити або оновити дані про право власності в Державному реєстрі речових прав;
- подати заяву на компенсацію через «Дію», ЦНАП або нотаріуса;
- дочекатися рішення комісії.
