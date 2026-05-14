«єВідновлення»: українцям нагадали алгоритм отримання компенсації за зруйноване житло

Програма охоплює майно, пошкоджене внаслідок бойових дій та обстрілів.

Після чергових масованих ракетно-дронових ударів Росії по українських регіонах, зокрема Київщині, Харківщині, Одещині, Полтавщині та Запоріжжю, у Міністерстві розвитку громад та територій нагадали про порядок отримання допомоги за програмою «єВідновлення» для власників пошкодженого або знищеного житла.

Хто має право на компенсацію

У межах програми «єВідновлення» державну допомогу можуть отримати власники житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій чи обстрілів.

Подати заявку можна через портал або застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса.

Як отримати компенсацію за пошкоджене житло

Щоб оформити допомогу, необхідно виконати кілька кроків:

переконатися, що житло внесене до Державного реєстру речових прав;

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно через «Дію» або ЦНАП;

відкрити спеціальний банківський рахунок для цільового використання коштів на ремонт;

подати заяву на компенсацію через «єВідновлення» у «Дії», ЦНАП або через нотаріуса;

дочекатися рішення комісії, яке ухвалюється до 30 днів, і за потреби надати додаткові документи.

Що робити у разі повторного пошкодження житла

Якщо житло постраждало повторно, процедура передбачає:

відкриття «Звіту про ремонт» за попередньою заявою;

зазначення факту повторного пошкодження майна;

подання нового повідомлення та нової заяви на компенсацію.

Як отримати компенсацію за знищене житло

Для житла, яке було повністю зруйноване, алгоритм подачі такий:

подати інформаційне повідомлення про знищене майно через «Дію»;

перевірити або оновити дані про право власності в Державному реєстрі речових прав;

подати заяву на компенсацію через «Дію», ЦНАП або нотаріуса;

дочекатися рішення комісії.

