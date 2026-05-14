  1. В Украине

«еВосстановление»: украинцам напомнили об алгоритме получения компенсации за разрушенное жилье

15:23, 14 мая 2026
Программа распространяется на имущество, поврежденное в результате боевых действий и обстрелов.
Фото: ГСЧС
После очередных массированных ракетно-дроновых ударов России по украинским регионам, в частности по Киевской, Харьковской, Одесской, Полтавской областям и Запорожью, в Министерстве развития общин и территорий напомнили о порядке получения помощи по программе «єВідновлення» для владельцев поврежденного или уничтоженного жилья.

Кто имеет право на компенсацию

В рамках программы «єВідновлення» государственную помощь могут получить владельцы жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате боевых действий или обстрелов.

Подать заявку можно через портал или приложение «Дія», в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса.

Как получить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы оформить помощь, необходимо выполнить несколько шагов:

  • убедиться, что жилье внесено в Государственный реестр вещных прав;
  • подать информационное сообщение о поврежденном имуществе через «Дію» или ЦНАП;
  • открыть специальный банковский счет для целевого использования средств на ремонт;
  • подать заявление на компенсацию через «єВідновлення» в «Дії», ЦНАП или через нотариуса;
  • дождаться решения комиссии, которое принимается в течение 30 дней, и при необходимости предоставить дополнительные документы.

Что делать в случае повторного повреждения жилья

Если жилье пострадало повторно, процедура предусматривает:

  • открытие «Отчета о ремонте» по предварительному заявлению;
  • указание факта повторного повреждения имущества;
  • подачу нового уведомления и нового заявления на компенсацию.

Как получить компенсацию за уничтоженное жилье

Для жилья, которое было полностью разрушено, алгоритм подачи следующий:

  • подать информационное уведомление об уничтоженном имуществе через «Дію»;
  • проверить или обновить данные о праве собственности в Государственном реестре вещных прав;
  • подать заявление на компенсацию через «Дію», ЦНАП или нотариуса;
  • дождаться решения комиссии.

война компенсация єВідновлення

