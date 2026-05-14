  В Україні

В Україні хочуть запровадити День оператора Сил безпілотних систем

17:45, 14 травня 2026
Оператори безпілотників можуть отримати власний день у календарі державних дат.
Фото: Генштаб ЗСУ
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення в Україні Дня оператора Сил безпілотних систем. Ініціатива з’явилася на тлі стрімкого розвитку безпілотних технологій та зростання ролі операторів дронів у війні проти РФ.

Наразі текст проєкту постанови №15248 «Про встановлення Дня оператора Сил безпілотних систем» та пояснювальна записка ще відсутні. Також поки не повідомляється, яку саме дату пропонують визначити офіційним днем операторів Сил безпілотних систем.

За останні роки безпілотники стали одним із ключових елементів сучасної війни. Українські військові активно використовують дрони для аеророзвідки, коригування артилерійського вогню, спостереження за позиціями противника, наведення ударів та оцінки ситуації на полі бою.

Саме оператори БПЛА забезпечують управління цими системами та виконують завдання, від яких нерідко залежить успіх бойових операцій. В умовах повномасштабної війни професія оператора дрона стала однією з найбільш затребуваних у Силах оборони.

Завдяки компактності, маневреності та технічним можливостям безпілотники можуть проникати в тил противника, збирати точні розвідувальні дані та допомагати знижувати ризики для особового складу.

Нині у Силах оборони триває активне формування та комплектування окремих підрозділів безпілотних систем. До служби залучають як військових, так і цивільних, які готові підписати контракт або пройти службу за мобілізацією.

Хто може стати оператором БПЛА

Оператор БПЛА — це військовий спеціаліст, який керує безпілотником, контролює його роботу та аналізує отриману інформацію. Такі фахівці можуть виконувати завдання з розвідки, коригування вогню, наведення ударних систем та технічного супроводу бойових операцій.

Серед основних вимог до кандидатів:

  • придатність до військової служби за станом здоров’я;
  • хороша координація рухів та витривалість;
  • базові технічні навички;
  • психологічна стійкість;
  • бажаними є технічна освіта або досвід керування дронами.

В окремих підрозділах також можуть вимагати знання іноземних мов, водійські права або попередній досвід служби.

Робота операторів БПЛА передбачає не лише технічну підготовку, а й уміння швидко ухвалювати рішення в умовах високого стресу та бойових дій.

Водночас навички управління безпілотниками можуть бути корисними і після служби — у цивільній авіації, сфері безпеки, охорони та технологій.

