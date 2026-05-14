В Украине хотят ввести День оператора Сил беспилотных систем

17:45, 14 мая 2026
Операторы беспилотников могут получить собственный день в календаре государственных дат.
Фото: Генштаб ВСУ
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об установлении в Украине Дня оператора Сил беспилотных систем. Инициатива появилась на фоне стремительного развития беспилотных технологий и роста роли операторов дронов в войне против РФ.

В настоящее время текст проекта постановления №15248 «Об установлении Дня оператора Сил беспилотных систем» и пояснительная записка еще отсутствуют. Также пока не сообщается, какую именно дату предлагают определить официальным днем операторов Сил беспилотных систем.

За последние годы беспилотники стали одним из ключевых элементов современной войны. Украинские военные активно используют дроны для аэроразведки, корректировки артиллерийского огня, наблюдения за позициями противника, наведения ударов и оценки ситуации на поле боя.

Именно операторы БПЛА обеспечивают управление этими системами и выполняют задачи, от которых нередко зависит успех боевых операций. В условиях полномасштабной войны профессия оператора дрона стала одной из наиболее востребованных в Силах обороны.

Благодаря компактности, маневренности и техническим возможностям беспилотники могут проникать в тыл противника, собирать точные разведданные и помогать снижать риски для личного состава.

Сейчас в Силах обороны продолжается активное формирование и комплектование отдельных подразделений беспилотных систем. К службе привлекают как военных, так и гражданских, готовых подписать контракт или пройти службу по мобилизации.

Кто может стать оператором БПЛА

Оператор БПЛА — это военный специалист, который управляет беспилотником, контролирует его работу и анализирует полученную информацию. Такие специалисты могут выполнять задачи по разведке, корректировке огня, наведению ударных систем и техническому сопровождению боевых операций.

Среди основных требований к кандидатам:

  • пригодность к военной службе по состоянию здоровья;
  • хорошая координация движений и выносливость;
  • базовые технические навыки;
  • психологическая устойчивость;
  • желательны техническое образование или опыт управления дронами.

В отдельных подразделениях также могут требовать знание иностранных языков, водительские права или предыдущий опыт службы.

Работа операторов БПЛА предусматривает не только техническую подготовку, но и умение быстро принимать решения в условиях высокого стресса и боевых действий.

В то же время навыки управления беспилотниками могут быть полезны и после службы — в гражданской авиации, сфере безопасности, охраны и технологий.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

