  1. В Україні

Мінімальні пенсії після індексації зросли: кому платитимуть понад 20 000 гривень

19:40, 15 травня 2026
Найбільше зросли виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю — частина з них тепер отримуватиме понад 20 тисяч гривень.
фото: Freepik
В Україні з 1 березня автоматично підвищили мінімальні пенсійні виплати для окремих категорій громадян. Після щорічного перерахунку частина пенсіонерів почала отримувати суттєво більші суми.

Насамперед зміни стосуються ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність. Розмір їхніх пенсій залежить від групи інвалідності та показника середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачувалися страхові внески.

Які виплати встановили для ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Пенсійному фонді України пояснили, що щорічний автоматичний перерахунок проводиться з 1 березня на підставі оновленого показника середньої зарплати за попередній рік.

Відповідно до Закону №1584-ІХ, мінімальні пенсії для ліквідаторів із інвалідністю визначаються у відсотках від середньої зарплати. Для осіб з інвалідністю I групи встановлюється 100% середньої зарплати, для II групи — 80%, а для III групи — 60%.

Після індексації розмір мінімальної пенсії для осіб з інвалідністю I групи становить 20 653,55 гривні. Для II групи виплата зросла до 16 522,84 гривні, а для III групи — до 12 392,13 гривні.

У ці суми вже включені надбавки, індексація, доплати та інші компенсаційні виплати. Водночас пенсія за особливі заслуги перед Україною до розрахунку не входить.

Також у ПФУ зазначили, що для громадян, які лише у 2026 році оформлюють пенсію та мають право на обчислення виплат із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, застосовується коефіцієнт 2,09334.

Як змінилися мінімальні пенсії для інших пенсіонерів

Березнева індексація торкнулася і решти пенсіонерів. Для громадян віком понад 80 років, які мають необхідний страховий стаж, мінімальну виплату підвищили з 3758 до 4213 гривень. Такі ж суми отримують і непрацюючі пенсіонери від 65 років із повним стажем.

Українцям віком від 70 років із достатнім страховим стажем мінімальну пенсію збільшили з 3613 до 4050 гривень.

Для громадян молодше 70 років, які мають повний страховий стаж, мінімальна виплата тепер становить 3725 гривень замість попередніх 3323 гривень.

Пенсіонерам, які не мають достатнього страхового стажу, також підвищили виплати — з 3038 до 3406 гривень.

Окремо збільшено й загальний мінімальний розмір пенсії в Україні. Після перерахунку він становить 2595 гривень.

