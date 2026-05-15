Минимальные пенсии после индексации выросли: кому будут платить более 20 000 гривен

Больше выросли выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью — часть из них теперь будет получать более 20 тысяч гривен.

В Украине с 1 марта автоматически повысили минимальные пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. После ежегодного перерасчета часть пенсионеров начала получать существенно большие суммы. Прежде всего изменения касаются ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, имеющих инвалидность. Размер их пенсий зависит от группы инвалидности и показателя средней заработной платы по Украине, с которой уплачивались страховые взносы.

Какие выплаты установили для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что ежегодный автоматический перерасчет проводится с 1 марта на основании обновленного показателя средней зарплаты за предыдущий год.

Согласно Закону №1584-ІХ, минимальные пенсии для ликвидаторов с инвалидностью определяются в процентах от средней зарплаты. Для лиц с инвалидностью I группы устанавливается 100% средней зарплаты, для II группы — 80%, а для III группы — 60%.

После индексации размер минимальной пенсии для лиц с инвалидностью I группы составляет 20 653,55 гривны. Для II группы выплата выросла до 16 522,84 гривны, а для III группы — до 12 392,13 гривны.

В эти суммы уже включены надбавки, индексация, доплаты и другие компенсационные выплаты. При этом пенсия за особые заслуги перед Украиной в расчет не входит.

Также в ПФУ отметили, что для граждан, которые только в 2026 году оформляют пенсию и имеют право на расчет выплат из пятикратного размера минимальной зарплаты, применяется коэффициент 2,09334.

Как изменились минимальные пенсии для других пенсионеров

Мартовская индексация коснулась и остальных пенсионеров. Для граждан старше 80 лет, имеющих необходимый страховой стаж, минимальную выплату повысили с 3758 до 4213 гривен. Такие же суммы получают и неработающие пенсионеры от 65 лет с полным стажем.

Украинцам старше 70 лет с достаточным страховым стажем минимальную пенсию увеличили с 3613 до 4050 гривен.

Для граждан младше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, минимальная выплата теперь составляет 3725 гривен вместо прежних 3323 гривен.

Пенсионерам, не имеющим достаточного страхового стажа, также повысили выплаты — с 3038 до 3406 гривен.

Отдельно увеличен и общий минимальный размер пенсии в Украине. После перерасчета он составляет 2595 гривен.

