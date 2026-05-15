  1. В Украине

Минимальные пенсии после индексации выросли: кому будут платить более 20 000 гривен

19:40, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Больше выросли выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью — часть из них теперь будет получать более 20 тысяч гривен.
Минимальные пенсии после индексации выросли: кому будут платить более 20 000 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине с 1 марта автоматически повысили минимальные пенсионные выплаты для отдельных категорий граждан. После ежегодного перерасчета часть пенсионеров начала получать существенно большие суммы. Прежде всего изменения касаются ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, имеющих инвалидность. Размер их пенсий зависит от группы инвалидности и показателя средней заработной платы по Украине, с которой уплачивались страховые взносы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какие выплаты установили для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что ежегодный автоматический перерасчет проводится с 1 марта на основании обновленного показателя средней зарплаты за предыдущий год.

Согласно Закону №1584-ІХ, минимальные пенсии для ликвидаторов с инвалидностью определяются в процентах от средней зарплаты. Для лиц с инвалидностью I группы устанавливается 100% средней зарплаты, для II группы — 80%, а для III группы — 60%.

После индексации размер минимальной пенсии для лиц с инвалидностью I группы составляет 20 653,55 гривны. Для II группы выплата выросла до 16 522,84 гривны, а для III группы — до 12 392,13 гривны.

В эти суммы уже включены надбавки, индексация, доплаты и другие компенсационные выплаты. При этом пенсия за особые заслуги перед Украиной в расчет не входит.

Также в ПФУ отметили, что для граждан, которые только в 2026 году оформляют пенсию и имеют право на расчет выплат из пятикратного размера минимальной зарплаты, применяется коэффициент 2,09334.

Как изменились минимальные пенсии для других пенсионеров

Мартовская индексация коснулась и остальных пенсионеров. Для граждан старше 80 лет, имеющих необходимый страховой стаж, минимальную выплату повысили с 3758 до 4213 гривен. Такие же суммы получают и неработающие пенсионеры от 65 лет с полным стажем.

Украинцам старше 70 лет с достаточным страховым стажем минимальную пенсию увеличили с 3613 до 4050 гривен.

Для граждан младше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, минимальная выплата теперь составляет 3725 гривен вместо прежних 3323 гривен.

Пенсионерам, не имеющим достаточного страхового стажа, также повысили выплаты — с 3038 до 3406 гривен.

Отдельно увеличен и общий минимальный размер пенсии в Украине. После перерасчета он составляет 2595 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]