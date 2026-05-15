Найбільше руйнувань і обвал вакансій: що відбувається у прифронтових областях і куди переїжджає бізнес

Через постійні обстріли, руйнування та дефіцит кадрів прифронтові регіони стрімко втрачають бізнес і вакансії, тоді як компанії та працівники масово переміщуються у західні області України.

фото: УНІАН

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що економіка прифронтових регіонів України працює в надзвичайно складних умовах через війну, постійні обстріли, руйнування інфраструктури та масову міграцію населення.

Найбільших пошкоджень у квітні 2026 року зазнали Донецька, Харківська, Сумська, Херсонська та Дніпропетровська області. Відповідні дані наводить Національний банк.

Зазначається, що відновлення економіки в Україні відбувається нерівномірно. Бізнес-активність дедалі більше концентрується у регіонах, віддалених від лінії фронту, що створює значну регіональну асиметрію та поглиблює економічний розрив між областями.

У НБУ регіони України умовно поділяють на чотири групи залежно від рівня руйнувань та безпекових ризиків. До прифронтових належать Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області, які зазнають наймасштабніших ударів. Сумська та Чернігівська області віднесені до прикордонних через постійні обстріли. Миколаївська, Одеська та Київська області визначені як умовно прикордонні через високі ризики атак на інфраструктуру. Водночас західні області стали основними центрами для релокованого бізнесу та робочої сили.

За даними податкового комітету, ділові настрої під час війни залежать насамперед від безпекової ситуації, а не від економічних факторів. Також суттєвий вплив на бізнес мають атаки на енергетичну інфраструктуру та проблеми з логістикою.

Окремою проблемою залишається дефіцит кадрів. За даними Work.ua, у західних областях у 2025 році порівняно з 2021 роком кількість вакансій зросла на 66%, а резюме — на 35%. Натомість у прифронтових регіонах ці показники скоротилися більш ніж наполовину.

У податковому комітеті вважають, що для підтримки бізнесу на прифронтових територіях необхідно перейти до системної державної підтримки. Зокрема, йдеться про доступне кредитування, пільгову іпотеку під 3% та створення сприятливих інвестиційних умов для повернення людей і відновлення економіки після війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.