  1. В Украине

Больше разрушений и обвал вакансий: что происходит в прифронтовых областях и куда переезжает бизнес

19:58, 15 мая 2026
Из-за постоянных обстрелов, разрушений и дефицита кадров прифронтовые регионы стремительно теряют бизнес и вакансии, тогда как компании и работники массово перемещаются в западные области Украины.
фото: УНИАН
В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявили, что экономика прифронтовых регионов Украины работает в чрезвычайно сложных условиях из-за войны, постоянных обстрелов, разрушения инфраструктуры и массовой миграции населения.

Наибольшие повреждения в апреле 2026 года получили Донецкая, Харьковская, Сумская, Херсонская и Днепропетровская области. Соответствующие данные приводит Национальный банк.

Отмечается, что восстановление экономики в Украине происходит неравномерно. Бизнес-активность всё больше концентрируется в регионах, удалённых от линии фронта, что создаёт значительную региональную асимметрию и углубляет экономический разрыв между областями.

В НБУ регионы Украины условно делят на четыре группы в зависимости от уровня разрушений и рисков безопасности. К прифронтовым относятся Донецкая, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская и Запорожская области, которые подвергаются наиболее масштабным ударам. Сумская и Черниговская области отнесены к приграничным из-за постоянных обстрелов. Николаевская, Одесская и Киевская области определены как условно приграничные из-за высоких рисков атак на инфраструктуру. В то же время западные области стали основными центрами для релокированного бизнеса и рабочей силы.

По данным налогового комитета, деловые настроения во время войны зависят прежде всего от ситуации с безопасностью, а не от экономических факторов. Также существенное влияние на бизнес оказывают атаки на энергетическую инфраструктуру и проблемы с логистикой.

Отдельной проблемой остаётся дефицит кадров. По данным Work.ua, в западных областях в 2025 году по сравнению с 2021 годом количество вакансий выросло на 66%, а резюме — на 35%. В то же время в прифронтовых регионах эти показатели сократились более чем наполовину.

В налоговом комитете считают, что для поддержки бизнеса на прифронтовых территориях необходимо перейти к системной государственной поддержке. В частности, речь идёт о доступном кредитовании, льготной ипотеке под 3% и создании благоприятных инвестиционных условий для возвращения людей и восстановления экономики после войны.

